Se levantó la asamblea de UTA que paralizó a las líneas 82, 83 y 84 en Córdoba
La medida de fuerza tuvo una duración cercana a las 3 horas y perjudicó el normal funcionamiento del transporte urbano en la ciudad este lunes.
14/09/2026 | 15:21Redacción Cadena 3
FOTO: ilustrativa.
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Audio. Transporte en Córdoba: confirman nuevas asambleas sorpresivas de colectivos para este lunes
Radioinforme 3
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Córdoba levantó este lunes a la siesta las asambleas informativas que afectaron la circulación de algunas líneas de colectivos en la capital provincial.
La medida de fuerza se dispuso, durante unas tres horas, en las líneas 82, 83 y 84 de la empresa SiBus.
La resolución se dio ante la falta de respuestas y el estancamiento de las negociaciones paritarias con las empresas privadas y la Municipalidad de Córdoba, como poder concedente del servicio.
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En declaraciones más temprano a Cadena 3, la vocera del gremio, Lucía Bustamante, deslindó de responsabilidades al sindicato por las complicaciones operativas y apuntó directamente contra el Municipio por la falta de un compromiso concreto en la mesa de diálogo.
Asimismo, la representante gremial señaló que el deterioro del transporte público también responde al mal estado de las unidades en circulación diaria, un factor ajeno a las medidas sindicales pero que reduce de forma constante las frecuencias de las unidades en las calles.
Por su parte, la confirmación del esquema de protestas generó preocupación en las paradas de la ciudad. Los pasajeros manifestaron incertidumbre ante la imposibilidad de planificar la jornada laboral o educativa, mientras que muchos usuarios deben recurrir a servicios de transporte privado para evitar suspensiones o llegadas tarde en sus puestos de trabajo.
Informe de Jorge Mercado
Lectura rápida
¿Qué medida anunció la UTA Córdoba? La UTA Córdoba anunció que se realizarán asambleas informativas que afectarán la circulación de colectivos.
¿Quién es la vocera del gremio? La vocera del gremio es Lucía Bustamante.
¿Cuándo se llevarán a cabo las interrupciones? Las interrupciones están previstas para la media mañana o cerca del mediodía de este lunes.
¿Por qué se realizan estas asambleas? Se realizan por la falta de respuestas y el estancamiento de las negociaciones paritarias con las empresas y el Municipio de Córdoba.
¿Qué impacto tienen las protestas en los pasajeros? Las protestas generan preocupación e incertidumbre en los pasajeros, que deben recurrir a servicios de transporte privado.