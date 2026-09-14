Se levantó la asamblea de UTA que paralizó a las líneas 82, 83 y 84 en Córdoba

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Córdoba levantó este lunes a la siesta las asambleas informativas que afectaron la circulación de algunas líneas de colectivos en la capital provincial.

La medida de fuerza se dispuso, durante unas tres horas, en las líneas 82, 83 y 84 de la empresa SiBus.

La resolución se dio ante la falta de respuestas y el estancamiento de las negociaciones paritarias con las empresas privadas y la Municipalidad de Córdoba, como poder concedente del servicio.

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En declaraciones más temprano a Cadena 3, la vocera del gremio, Lucía Bustamante, deslindó de responsabilidades al sindicato por las complicaciones operativas y apuntó directamente contra el Municipio por la falta de un compromiso concreto en la mesa de diálogo.

Asimismo, la representante gremial señaló que el deterioro del transporte público también responde al mal estado de las unidades en circulación diaria, un factor ajeno a las medidas sindicales pero que reduce de forma constante las frecuencias de las unidades en las calles.

Por su parte, la confirmación del esquema de protestas generó preocupación en las paradas de la ciudad. Los pasajeros manifestaron incertidumbre ante la imposibilidad de planificar la jornada laboral o educativa, mientras que muchos usuarios deben recurrir a servicios de transporte privado para evitar suspensiones o llegadas tarde en sus puestos de trabajo.

Informe de Jorge Mercado