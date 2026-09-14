Pullaro celebró la gran afluencia de público en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026

Buenos Aires, 14 septiembre (NA) – El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, valoró este lunes la masiva participación del público en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, afirmando que la asistencia en las diversas actividades supera nuestras expectativas.

En una conferencia de prensa llevada a cabo en el Predio Ferial Parque Independencia de Rosario, Pullaro realizó un primer balance del evento, que tiene como sedes a Rosario, Santa Fe y Rafaela y se desarrollará hasta el 26 de septiembre.

De acuerdo a la información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, aproximadamente 250.000 personas asistieron a la ceremonia inaugural que tuvo lugar en el Monumento Nacional a la Bandera. Además, más de un millón de espectadores siguieron el evento a través de transmisiones televisivas y plataformas de streaming.

"Superó el millón de personas que pudieron ver esta ceremonia tan cuidada, tan trabajada, y que con tantas ilusiones quisimos mostrar al mundo lo bueno que tiene la provincia: los pueblos originarios, la inmigración, la industrialización, la producción agropecuaria y la capacidad de construir un futuro común a través del deporte", comentó Pullaro.

La ceremonia inaugural reunió a las delegaciones participantes en una puesta en escena que combinó deporte, música, teatro y danza, marcando el inicio formal de la competencia.

El gobernador también destacó la respuesta del público en Rosario, Santa Fe y Rafaela, donde la asistencia a las competencias y actividades programadas superó las previsiones de los organizadores.

"En algunos casos hubo filas virtuales de hasta 1.200 personas para conseguir lugar y fue necesario organizar el ingreso con controles", explicó.

Pullaro expresó su expectativa de que durante los próximos días "el público en general, los estudiantes y los trabajadores puedan disfrutar y ser felices, porque dejamos todo para vivir este evento que tanto nos merecemos".

El mandatario estuvo acompañado por Federico Angelini, vocero de los Juegos en Rosario; Joaquín Blanco, diputado provincial e integrante del comité organizador por Santa Fe; Diego Sebben, subsecretario de Deportes de la Municipalidad y director de los Juegos; y Guido Boggiano, secretario de Hacienda de Rosario y gerente general de los Juegos.

Angelini destacó el comportamiento de los rosarinos, visitantes y fuerzas de seguridad durante la ceremonia inaugural, señalando que se desplegó un operativo preventivo con allanamientos, patrullajes y binomios policiales en diferentes puntos de la ciudad.

El funcionario indicó que, por decisión del Gobierno provincial, se actuó para evitar que cuidacoches informales molestaran a los asistentes a los eventos, resultando en 25 aprehensiones, con las personas involucradas puestas a disposición de la Justicia.

"La decisión es que nadie empañe el esfuerzo que hicieron todos los santafesinos para realizar estos Juegos Suramericanos y dar vuelta de página respecto de cómo se conocía, lamentablemente, a la ciudad de Rosario en los últimos años", sostuvo Angelini.

Por su parte, Blanco estimó que los Juegos Suramericanos tendrán un impacto económico superior a los 150.000 millones de pesos para Rosario y podrían generar alrededor de 16.500 puestos de trabajo relacionados con la inversión y el desarrollo del evento.

Sebben aseguró que "nunca en la historia de los Juegos Suramericanos hubo la cantidad de gente que participó en una ceremonia de apertura", añadiendo que tampoco existían antecedentes de estadios colmados desde el primer día de competencia.

Además, anticipó el inicio de visitas guiadas para más de 2.000 escuelas, que alcanzarán a más de 150.000 estudiantes solo en Rosario.

"El desafío es sostener la calidad de servicio que nos propusimos", concluyó.