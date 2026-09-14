Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy lunes 14 de septiembre.

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El número de sorteo 5467 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el lunes 14 de septiembre a las 12:00, destacando el número a la cabeza 2902, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Niño).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 2902

2° 7097

3° 0144

4° 9915

5° 1564

6° 1125

7° 0897

8° 7445

9° 1941

10° 6500

11° 8159

12° 4189

13° 7872

14° 3424

15° 9716

16° 1386

17° 7991

18° 6703

19° 9072

20° 8413