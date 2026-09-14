Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy lunes 14 de septiembre.
El sorteo número 5467 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el lunes 14 de septiembre a las 12:00, destacando el número 2902 en la cabeza, correspondiente a la interpretación tradicional A primera (Niño).
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 5467 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el lunes 14 de septiembre a las 12:00, destacando el número a la cabeza 2902, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Niño).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 2902
2° 7097
3° 0144
4° 9915
5° 1564
6° 1125
7° 0897
8° 7445
9° 1941
10° 6500
11° 8159
12° 4189
13° 7872
14° 3424
15° 9716
16° 1386
17° 7991
18° 6703
19° 9072
20° 8413
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5467 de la Quiniela la primera de la mañana.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 14 de septiembre a las 12:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 2902, interpretado como A primera (Niño).
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se puede consultar más información?
Los resultados están disponibles en la página de la Quiniela.