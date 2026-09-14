Moccia, del Comité Olímpico: "Rosario estará nuevamente en el centro del escenario internacional"

El presidente del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia, destacó el impacto que los Juegos Sudamericanos de la Juventud generan para Rosario y para toda la provincia de Santa Fe, tanto desde el punto de vista deportivo como económico y turístico. En diálogo con Cadena 3, aseguró que el evento representa una oportunidad para dejar infraestructura, generar ingresos y proyectar internacionalmente a la ciudad.

Moccia remarcó que la realización de los Juegos no debe analizarse únicamente desde el gasto público, sino también desde el movimiento económico que generan los visitantes, los patrocinadores y la organización internacional. “Los Juegos Sudamericanos generan una oportunidad increíble para la provincia y para las ciudades de transformarse a través del deporte, de generar legado, de generar ingresos económicos y fundamentalmente de prepararse para poder tener mejores condiciones para nuestros chicos”, sostuvo.

El titular del Comité Olímpico Argentino también destacó la repercusión internacional de la ceremonia inaugural realizada en el Monumento Nacional a la Bandera. “Hoy les puedo decir que Rosario, con la ceremonia inaugural que hizo Santa Fe en el Monumento, ha estado presente en el mundo”, afirmó. En ese sentido, señaló que la competencia permite mostrar otra imagen de la ciudad y poner en valor su capacidad para organizar acontecimientos deportivos de relevancia.

Moccia manifestó además su orgullo por que el evento se desarrolle en Argentina y particularmente en Rosario y otras ciudades santafesinas. “Como presidente del Comité Olímpico Argentino siento un inmenso orgullo que estos Juegos se hagan en mi país, que se hagan acá en esta ciudad”, expresó. También valoró el compromiso de la provincia para incorporar al deporte dentro de su agenda y destacó el impacto que puede tener en los jóvenes.

Según el dirigente, el movimiento generado por los Juegos ya puede observarse en las calles y en los escenarios deportivos. “Ayer empezó la competencia con todos los escenarios al 100% de ocupación, que la gente se volcó a las competencias, al FanFest, a la calle para vivir esta fiesta”, describió. Y pidió que esas imágenes no queden opacadas por cuestionamientos: “De verdad se tienen que sentir sumamente orgullosos de lo que está pasando”.

La proyección de Rosario, además, no termina con estos Juegos. Moccia recordó que la ciudad será sede de los Juegos Panamericanos Junior de 2029, lo que permitirá que nuevamente delegaciones de todo el continente lleguen a la región. “Rosario ya está posicionada en Sudamérica y te diría en América”, afirmó, y agregó: “Rosario va a estar nuevamente en el centro del escenario internacional”.

Uno de los grandes desafíos después de los Juegos será garantizar que la infraestructura construida y adaptada tenga continuidad. Moccia explicó que ya existen conversaciones entre los distintos niveles de gobierno y las federaciones deportivas para definir el futuro de las sedes. “Creo que depende de la decisión política y de la coordinación con las entidades federativas a buscarle el mejor horizonte”, señaló.

En ese sentido, planteó la posibilidad de utilizar parte de las instalaciones para actividades permanentes y de alto rendimiento. “Estamos hablando con Pablo Javkin para organizar un centro de alto rendimiento aquí en Rosario para que varias federaciones nacionales puedan venir a entrenar acá”, contó. Además, consideró necesario avanzar hacia “un proyecto de administración conjunta entre los tres niveles” que permita garantizar mantenimiento y actividad permanente.

Moccia también elogió especialmente la ceremonia inaugural y aseguró que estuvo entre las mejores que pudo observar. “Creo que ha sido la mejor ceremonia inaugural que hemos visto en Argentina”, afirmó. Incluso fue más allá y sostuvo: “A nivel internacional, las ceremonias inaugurales se tornan un poquito aburridas”. Para el dirigente, pese al frío que acompañó la noche, el espectáculo fue “espectacular”.

Finalmente, el presidente del Comité Olímpico Argentino se refirió a la incorporación de los deportes electrónicos a las competencias y al crecimiento de los llamados eSports. “Han venido con una fuerza increíble y también no dejan de ser una manifestación deportiva con características diferentes”, explicó. Moccia sostuvo que se trata de una realidad que las organizaciones deportivas deben contemplar: “Hay billones de personas que lo observan, hay cientos de miles de participantes y realmente es una realidad que nosotros tenemos que contemplar”. Para el dirigente, el deporte continúa ampliando sus fronteras y Rosario tiene ahora una oportunidad concreta de consolidarse como una de las grandes capitales deportivas del continente.

Entrevista de Alberto Lotuf.