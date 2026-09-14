Las Leonas aplastaron 14-0 a Paraguay en su debut en los Juegos Suramericanos
El seleccionado argentino femenino de hockey, vigente campeón del mundo, se impuso con contundencia ante el conjunto paraguayo en un estadio colmado en la nueva cancha de la Asociación Santafesina de Hockey, en Santa Fe.
14/09/2026 | 12:56Redacción Cadena 3
FOTO: Zoe Díaz anotó dos goles en el aplastante triunfo de Las Leonas (Foto: @zoediaz.fc/archivo)
Las Leonas tuvieron un debut arrollador en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y golearon 14-0 este lunes a Paraguay.
El seleccionado femenino de hockey disputó su primer partido con un lleno total en la nueva cancha de la Asociación Santafesina de Hockey (ASH), en la ciudad de Santa Fe.
El equipo albiceleste llega a este certamen coronado de gloria tras la consagración en la Copa del Mundo el pasado 29 de agosto en Países Bajos y con jugadoras que participaron de esa gesta entre las convocadas.
Los goles de Las Leonas fueron anotados por Zoe Díaz (2), Pilar Palacio (2), Lara Casas (3), Brisa Bruggesser (2), Lourdes Pisthon, Catalina Andrade (2) y Milagros Alastra (2).
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el debut de Las Leonas? Las Leonas golearon 14-0 a Paraguay en su primer partido de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
¿Quiénes son Las Leonas? Las Leonas son el seleccionado femenino de hockey de Argentina.
¿Cuándo se realizó el partido? El partido se disputó este lunes, el 29 de agosto.
¿Dónde tuvo lugar el encuentro? El encuentro se llevó a cabo en la nueva cancha de la Asociación Santafesina de Hockey (ASH) en la ciudad de Santa Fe.
¿Por qué es significativo este debut? Es significativo porque el equipo llega tras consagrarse en la Copa del Mundo en Países Bajos.