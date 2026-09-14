Las Leonas aplastaron 14-0 a Paraguay en su debut en los Juegos Suramericanos

FOTO: Zoe Díaz anotó dos goles en el aplastante triunfo de Las Leonas (Foto: @zoediaz.fc/archivo)

Las Leonas tuvieron un debut arrollador en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y golearon 14-0 este lunes a Paraguay.

El seleccionado femenino de hockey disputó su primer partido con un lleno total en la nueva cancha de la Asociación Santafesina de Hockey (ASH), en la ciudad de Santa Fe.

El equipo albiceleste llega a este certamen coronado de gloria tras la consagración en la Copa del Mundo el pasado 29 de agosto en Países Bajos y con jugadoras que participaron de esa gesta entre las convocadas.

Los goles de Las Leonas fueron anotados por Zoe Díaz (2), Pilar Palacio (2), Lara Casas (3), Brisa Bruggesser (2), Lourdes Pisthon, Catalina Andrade (2) y Milagros Alastra (2).