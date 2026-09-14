Falleció Roy Burnham, padre del primer ministro británico Andy Burnham
Andy Burnham, primer ministro británico, suspendió sus actividades del lunes y martes tras el fallecimiento de su padre, quien sufría de Alzheimer.
FOTO: Roy Burnham, fallecido padre del primer ministro de Reino Unido.
Buenos Aires, 14 de septiembre (NA) -- Roy Burnham, padre del primer ministro de Reino Unido, falleció en las últimas horas, según informó su hijo Andy Burnham y corroboró la Agencia Noticias Argentinas.
Ante esta triste situación, el funcionario decidió cancelar sus compromisos de este lunes y los de mañana martes, según informaciones de la BBC que aún esperaban confirmación de las más altas autoridades del país.
Entre sus actividades programadas, el primer ministro tenía previsto ofrecer un discurso el martes en una conferencia en Brighton, según lo reportó el periódico The Guardian.
Alzheimer
La BBC destacó que Burnham había mencionado previamente a su padre, quien padecía la enfermedad de Alzheimer, al referirse a su compromiso de reformar la atención social para adultos en Inglaterra.
Burnham también había compartido que su padre no tenía conocimiento de que él se había convertido en primer ministro en julio, debido a su condición, señala el informe.
Lectura rápida
¿Quién falleció recientemente?
Roy Burnham, padre del primer ministro británico.
¿Qué anunció su hijo tras el deceso?
Andy Burnham canceló sus compromisos del lunes y martes.
¿Qué enfermedad padecía Roy Burnham?
Roy Burnham sufría de Alzheimer.
¿Qué actividad tenía programada el primer ministro?
Tenía previsto hablar en una conferencia en Brighton.
¿Sabía Roy Burnham que su hijo era primer ministro?
No, debido a su condición de salud no era consciente de ello.
[Fuente: Noticias Argentinas]