Falleció Roy Burnham, padre del primer ministro británico Andy Burnham

Buenos Aires, 14 de septiembre (NA) -- Roy Burnham, padre del primer ministro de Reino Unido, falleció en las últimas horas, según informó su hijo Andy Burnham y corroboró la Agencia Noticias Argentinas.

Ante esta triste situación, el funcionario decidió cancelar sus compromisos de este lunes y los de mañana martes, según informaciones de la BBC que aún esperaban confirmación de las más altas autoridades del país.

Entre sus actividades programadas, el primer ministro tenía previsto ofrecer un discurso el martes en una conferencia en Brighton, según lo reportó el periódico The Guardian.

Alzheimer

La BBC destacó que Burnham había mencionado previamente a su padre, quien padecía la enfermedad de Alzheimer, al referirse a su compromiso de reformar la atención social para adultos en Inglaterra.

Burnham también había compartido que su padre no tenía conocimiento de que él se había convertido en primer ministro en julio, debido a su condición, señala el informe.