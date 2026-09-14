En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Falleció Roy Burnham, padre del primer ministro británico Andy Burnham

Andy Burnham, primer ministro británico, suspendió sus actividades del lunes y martes tras el fallecimiento de su padre, quien sufría de Alzheimer.

14/09/2026 | 11:46Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Roy Burnham, fallecido padre del primer ministro de Reino Unido.

FOTO: Roy Burnham, fallecido padre del primer ministro de Reino Unido.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 14 de septiembre (NA) -- Roy Burnham, padre del primer ministro de Reino Unido, falleció en las últimas horas, según informó su hijo Andy Burnham y corroboró la Agencia Noticias Argentinas.

Ante esta triste situación, el funcionario decidió cancelar sus compromisos de este lunes y los de mañana martes, según informaciones de la BBC que aún esperaban confirmación de las más altas autoridades del país.

Entre sus actividades programadas, el primer ministro tenía previsto ofrecer un discurso el martes en una conferencia en Brighton, según lo reportó el periódico The Guardian.

Alzheimer

La BBC destacó que Burnham había mencionado previamente a su padre, quien padecía la enfermedad de Alzheimer, al referirse a su compromiso de reformar la atención social para adultos en Inglaterra.

Burnham también había compartido que su padre no tenía conocimiento de que él se había convertido en primer ministro en julio, debido a su condición, señala el informe.

Lectura rápida

¿Quién falleció recientemente?
Roy Burnham, padre del primer ministro británico.

¿Qué anunció su hijo tras el deceso?
Andy Burnham canceló sus compromisos del lunes y martes.

¿Qué enfermedad padecía Roy Burnham?
Roy Burnham sufría de Alzheimer.

¿Qué actividad tenía programada el primer ministro?
Tenía previsto hablar en una conferencia en Brighton.

¿Sabía Roy Burnham que su hijo era primer ministro?
No, debido a su condición de salud no era consciente de ello.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf