Una bandera de Chile en cada casa: la tradición que los vecinos de Lota mantienen todo el año
Muchas viviendas tienen mástiles propios y los comercios también exhiben el emblema chileno. Rodrigo Alarcón, responsable de Fomento y Turismo, explicó a Cadena 3 el vínculo de los vecinos con sus símbolos patrios.
14/09/2026 | 10:26Redacción Cadena 3
FOTO: De los patios a las plazas: Lota luce su bandera en cada época del año.
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En Lota, una ciudad chilena ubicada a unos 40 kilómetros de Concepción, la bandera nacional forma parte del paisaje cotidiano durante todo el año. Está en viviendas, comercios, plazas y edificios públicos, y su presencia trasciende las celebraciones de las Fiestas Patrias de septiembre.
La costumbre llamó la atención durante un recorrido de Cadena 3 por la localidad, en el marco de la cobertura del Rally Mundial en Chile. Entre las imágenes más llamativas aparecieron las casas con mástiles propios, instalados en sus frentes o patios para izar el pabellón nacional.
Consultado sobre esa relación con los símbolos patrios, Rodrigo Alarcón, responsable de Fomento y Turismo de Lota, explicó que se trata de una expresión de pertenencia. "Todo el año nosotros somos orgullosamente chilenos", afirmó en diálogo con Cadena 3.
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"El chileno, el lotino sobre todo, acostumbra a poner su bandera en el umbral de su casa", señaló. Según describió, muchas familias cuentan con un lugar destinado a exhibirla: "La mayoría de las casas tienen un mástil donde ponen su bandera".
Septiembre es un mes especialmente ligado a esas tradiciones. Además del despliegue de banderas por las Fiestas Patrias, Alarcón mencionó la costumbre de remontar volantines —barriletes—, muchos de los cuales también llevan el diseño del emblema chileno. Las viviendas, agregó, se preparan para mantenerlo visible durante todo el mes.
Ese hábito convive con una obligación establecida por la normativa nacional: izar la bandera el 18 y el 19 de septiembre, además del 21 de mayo. Durante el resto del año puede utilizarse sin autorización previa, respetando las disposiciones sobre su uso. Cuando se coloca extendida, horizontal o verticalmente, el cuadro azul debe quedar arriba y a la izquierda de quien la observa. Así lo establece el reglamento chileno sobre emblemas nacionales.
También hay numerosas banderas en visitas realizadas fuera de la época de las Fiestas Patrias. Alarcón vinculó esa presencia con el orgullo por la cultura y la identidad local. "Tú ves un mástil en el patio de la casa porque esa bandera va a estar siempre presta a ser mostrada, a ser elevada", expresó.
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Informe de Agustina Vivanco.
Lectura rápida
¿Qué se observa en Lota durante todo el año? Se observa la presencia constante de la bandera nacional en viviendas, comercios y edificios públicos.
¿Quién es Rodrigo Alarcón? Es el responsable de Fomento y Turismo de Lota, quien habló sobre la relación de los lotinos con la bandera.
¿Cuándo se debe izar la bandera según la normativa chilena? La bandera debe izarse el 18 y 19 de septiembre, además del 21 de mayo.
¿Cómo se preparan las viviendas en septiembre? Las viviendas se preparan para mantener visible la bandera y para la costumbre de remontar volantines.
¿Qué simboliza la presencia de la bandera en Lota? Simboliza el orgullo por la cultura y la identidad local de los habitantes de Lota.