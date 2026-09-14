Asesinan a una joven aspirante a gendarme en San Juan: su pareja es el principal sospechoso
Camila Agustina Vechiarello, de 26 años, fue encontrada con múltiples heridas de arma blanca en su hogar en San Juan. Su pareja, que intentó suicidarse, fue arrestada.
FOTO: Asesinan a una joven aspirante a gendarme en San Juan: su pareja es el principal sospechoso
Buenos Aires, 14 septiembre (NA) – Una aspirante a gendarme fue asesinada en la provincia de San Juan y su pareja, quien intentó quitarse la vida después de cometer el femicidio, fue detenido. La víctima, identificada como Camila Agustina Vechiarello, de 26 años, fue hallada con múltiples heridas de arma blanca.
El hecho ocurrió en una vivienda situada sobre la calle Presidente Roca y avenida San Martín, en Calingasta, donde un llamado al servicio de emergencias alertó sobre la dramática escena. Al llegar, la Policía encontró a la joven tendida en el suelo con varias heridas cortantes y a su pareja intentando quitarse la vida.
Los agentes intervinieron para proteger la integridad del sospechoso, quien también era aspirante a gendarme y fue identificado como Carlos Gonzalo Riveros, de 25 años. Los médicos confirmaron el fallecimiento de la joven en el lugar.
Según el medio Tiempo San Juan, el acusado se encuentra fuera de peligro y ha sido detenido a la espera de ser indagado. Hasta el momento, se desconoce el motivo detrás del femicidio, aunque se sospecha que Riveros había sido separado recientemente del Instituto de Formación de Gendarmería, mientras que la víctima continuaba en su formación.
La investigación está siendo llevada a cabo por la UFI Delitos Especiales, que se encarga de determinar las circunstancias del ataque y reconstruir los últimos momentos de la joven.
Lectura rápida
¿Quién fue la víctima?
Camila Agustina Vechiarello, de 26 años, aspirante a gendarme.
¿Dónde ocurrió el crimen?
En una vivienda en Calingasta, San Juan.
¿Quién es el sospechoso?
Su pareja, Carlos Gonzalo Riveros, de 25 años, también aspirante a gendarme.
¿Qué sucedió después del crimen?
Riveros intentó suicidarse y fue detenido por la Policía.
¿Cuál es el estado de la investigación?
La UFI Delitos Especiales investiga el caso y busca determinar el motivo del femicidio.
[Fuente: Noticias Argentinas]