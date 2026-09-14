FOTO: Asesinan a una joven aspirante a gendarme en San Juan: su pareja es el principal sospechoso

Buenos Aires, 14 septiembre (NA) – Una aspirante a gendarme fue asesinada en la provincia de San Juan y su pareja, quien intentó quitarse la vida después de cometer el femicidio, fue detenido. La víctima, identificada como Camila Agustina Vechiarello, de 26 años, fue hallada con múltiples heridas de arma blanca.

El hecho ocurrió en una vivienda situada sobre la calle Presidente Roca y avenida San Martín, en Calingasta, donde un llamado al servicio de emergencias alertó sobre la dramática escena. Al llegar, la Policía encontró a la joven tendida en el suelo con varias heridas cortantes y a su pareja intentando quitarse la vida.

Los agentes intervinieron para proteger la integridad del sospechoso, quien también era aspirante a gendarme y fue identificado como Carlos Gonzalo Riveros, de 25 años. Los médicos confirmaron el fallecimiento de la joven en el lugar.

Según el medio Tiempo San Juan, el acusado se encuentra fuera de peligro y ha sido detenido a la espera de ser indagado. Hasta el momento, se desconoce el motivo detrás del femicidio, aunque se sospecha que Riveros había sido separado recientemente del Instituto de Formación de Gendarmería, mientras que la víctima continuaba en su formación.

La investigación está siendo llevada a cabo por la UFI Delitos Especiales, que se encarga de determinar las circunstancias del ataque y reconstruir los últimos momentos de la joven.