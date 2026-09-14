El Reino Unido reemplazará cazas en Malvinas por modelos más avanzados en 2027

Buenos Aires, 14 de septiembre (NA) -- El Reino Unido ha anunciado que procederá al reemplazo de los cuatro cazas Typhoon Tranche 1 que se encuentran desplegados en las Islas Malvinas. Estas aeronaves serán sustituidas por modelos Tranche 2, que ofrecen una mayor capacidad operativa, en un recambio programado para finales de noviembre de 2027, según informa un medio británico especializado en asuntos militares.

La confirmación se produce en un contexto de creciente tensión diplomática entre Londres y Buenos Aires, aunque el medio que difundió la noticia se preocupó por separar ambas cuestiones. La información fue revelada por el UK Defence Journal y proviene de una respuesta parlamentaria del ministro de Estado para la Preparación e Industria de Defensa, Luke Pollard, a una consulta del diputado conservador Ben Obese-Jecty.

En su respuesta, Pollard aclaró que "los cuatro aviones Typhoon Tranche 1 actualmente asignados a las Fuerzas Británicas en las Islas del Atlántico Sur serán reemplazados por cuatro Typhoon Tranche 2 de la flota existente durante la rotación prevista para fines de noviembre e inicios de diciembre de 2027".

Además, el legislador había indagado sobre los planes para reemplazar los cazas de la 1435 Flight —el escuadrón de la Fuerza Aérea Real (RAF) en el archipiélago— una vez que estos sean dados de baja. Pollard también añadió que, tras su regreso al Reino Unido, los Tranche 1 serán dados de baja del Registro de la Autoridad de Aviación Militar y se someterán a un proceso de desguace.

Por otro lado, el parlamentario también consultó sobre las conversaciones con sus pares estadounidenses y con la Oficina del Programa Conjunto del F-35 respecto al uso futuro del F-35B para la defensa de las islas, pero recibió una respuesta similar por parte del ministerio.