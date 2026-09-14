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Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este lunes 14 de septiembre

Este lunes 14 de septiembre, Córdoba presenta un clima templado con temperaturas que oscilarán entre 7° y 18°. La humedad es del 71% y el cielo se encuentra parcialmente nublado.

14/09/2026 | 12:00Redacción Cadena 3

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Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 14 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Córdoba muestra nubes dispersas, con una temperatura actual de 13°. La sensación térmica es de 12°. La humedad se encuentra en un 71%, lo que puede generar una sensación de frescura. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 0.89 m/s desde el sur.

El clima hoy lunes 14 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 18°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 0.89 m/s. La humedad del 71% puede hacer que la sensación térmica sea un poco más baja de lo que marcan los termómetros. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente despejado.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días indica que el martes 15 de septiembre, la mínima será de 10° y la máxima alcanzará los 22°, con cielo ligeramente nublado. El miércoles 16, se espera una mínima de 9° y una máxima de 22°, con cielo despejado. Para el jueves 17, la mínima será de 13° y la máxima de 24°, también con cielo despejado. Finalmente, el viernes 18, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 25°, con posibilidad de lluvias ligeras.

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