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Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este lunes 14 de septiembre

Este lunes 14 de septiembre, Mendoza presenta un clima mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre 3° y 18°. La humedad se mantiene en 48% y el viento sopla a 3 m/s.

14/09/2026 | 12:21Redacción Cadena 3

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Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 14 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo se encuentra con un clear sky, la temperatura actual es de 13°, con una sensación térmica de 12°. La humedad es del 48%, la visibilidad alcanza los 10000 metros y el viento sopla a 3 m/s desde el noreste. La presión atmosférica se sitúa en 1020 hPa.

El clima hoy lunes 14 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 18°. Las condiciones de viento y humedad se mantienen estables, con un viento suave que no superará los 3 m/s. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Mendoza se mantendrá mayormente despejado. El martes 15 de septiembre, la mínima será de 9° y la máxima de 19°. El miércoles 16, se prevé una mínima de 10° y una máxima de 21°, con algunas nubes dispersas. Para el jueves 17, se espera una mínima de 15° y una máxima de 25°, y el viernes 18, la mínima será de 17° y la máxima de 27°, con cielo despejado.

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