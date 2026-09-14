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Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este lunes 14 de septiembre

Este lunes 14 de septiembre, la temperatura en CABA oscilará entre 3° y 14°. Se espera un cielo despejado y condiciones de viento leves. Conocé todos los detalles del clima.

14/09/2026 | 12:05Redacción Cadena 3

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Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 14 de septiembre

FOTO: Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 14 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en CABA.

Ahora

En este momento, el cielo se presenta con un clear sky, la temperatura actual es de 11°, con una sensación térmica de 11°. La humedad se encuentra en un 55%, la visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 3.6 m/s desde el norte.

El clima hoy lunes 14 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 3° y una máxima de 14°. Las condiciones de viento serán suaves, con una velocidad de 3.6 m/s. La humedad se mantendrá en un 55%, y no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el pronóstico indica: el martes 15 de septiembre, mínima de 9° y máxima de 18°, con algunas nubes; el miércoles 16, mínima de 7° y máxima de 12°, con nubes dispersas; el jueves 17, mínima de 11° y máxima de 17°, con cielo despejado; el viernes 18, mínima de 13° y máxima de 18°, con nubes; y el sábado 19, mínima de 14° y máxima de 18°, con cielo parcialmente nublado.

Lectura rápida

¿Cuál es el clima actual en CABA?
El clima actual es de cielo despejado, con una temperatura de 11° y una sensación térmica de 11°.

¿Qué temperaturas se esperan hoy?
Se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 14° para hoy.

¿Cómo estará el clima en los próximos días?
El pronóstico indica temperaturas que oscilarán entre 6° y 18° con diversas condiciones de nubes.

¿Hay alertas meteorológicas?
No se registran alertas meteorológicas para hoy en CABA.

¿Qué condiciones de viento se prevén?
Se espera un viento suave de 3.6 m/s desde el norte durante la jornada.

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