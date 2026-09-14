En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Argentina inicia con éxito los Juegos Suramericanos 2026 con 11 medallas

La delegación nacional consiguió tres oros, una plata y siete bronces en la primera jornada de Santa Fe 2026 y quedó detrás de Brasil.

14/09/2026 | 10:20Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Pascual Di Tella, celebrando la medalla de oro en sable individual masculino.

FOTO: Pascual Di Tella, celebrando la medalla de oro en sable individual masculino.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 14 septiembre (NA) -- La delegación argentina tuvo un destacado comienzo en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y cerró la primera jornada de competencia con 11 medallas, producto de tres de oro, una de plata y siete de bronce.

De esta manera, el conjunto nacional se ubica segundo en el medallero general, solo por detrás de Brasil, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

El primer oro argentino llegó de la mano de Pascual Di Tella, quien se consagró campeón en sable individual masculino tras vencer en la final al venezolano Eliecer Romero por 15-12. Además, Juan Bacha completó el podio y obtuvo la medalla de bronce.

En natación, Macarena Ceballos ganó los 100 metros pecho con un tiempo de 1:06.80, mientras que Cecilia Dieleke compartió el primer puesto en los 50 metros espalda con la brasileña Etiene de Medeiros, ambas con un registro de 28.38 segundos. Andrea Berrino fue bronce en esa prueba.

La natación aportó además varias preseas para la delegación argentina. Martina Barbeito consiguió la medalla de plata en los 100 metros pecho, mientras que los equipos femenino y masculino de 4x200 metros estilo libre terminaron terceros. El conjunto femenino estuvo integrado por Delfina Dini, Cecilia Dieleke, Laila Chain y Malena Santillán, y el masculino por Matías Chaillou, Lucas Alba, Máximo Aguilar y Guido Buscaglia.

A su vez, Lucas Alba ganó el bronce en los 800 metros libres y también lo consiguió el equipo masculino de gimnasia artística.

Otra de las medallas argentinas llegó en aguas abiertas, donde Romina Imwinkelried consiguió el bronce en los 10 kilómetros. Así, Argentina cerró el primer día con 3 oros, 1 plata y 7 bronces, para ubicarse segunda entre los países participantes. Brasil lidera con 14 medallas doradas, 8 plateadas y 6 de bronce, con 26 preseas en total, mientras que Colombia aparece tercera con 2 oros, 4 platas y 6 medallas.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se disputarán hasta el 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela, con la participación de más de 4.000 atletas de distintos países de la región.

Lectura rápida

¿Qué logró Argentina en la primera jornada?
Argentina obtuvo 3 oros, 1 plata y 7 bronces en la primera jornada de los Juegos Suramericanos 2026.

¿Quién ganó el primer oro argentino?
El primer oro fue ganado por Pascual Di Tella en sable individual masculino.

¿Qué lugar ocupa Argentina en el medallero?
Argentina se ubica en el segundo lugar del medallero, detrás de Brasil.

¿Cuántas medallas en total logró Brasil?
Brasil lidera con 14 medallas de oro, 8 de plata y 6 de bronce.

¿Hasta cuándo se desarrollarán los Juegos?
Los Juegos Suramericanos se llevarán a cabo hasta el 26 de septiembre de 2026.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf