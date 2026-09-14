Argentina inicia con éxito los Juegos Suramericanos 2026 con 11 medallas

Buenos Aires, 14 septiembre (NA) -- La delegación argentina tuvo un destacado comienzo en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y cerró la primera jornada de competencia con 11 medallas, producto de tres de oro, una de plata y siete de bronce.

De esta manera, el conjunto nacional se ubica segundo en el medallero general, solo por detrás de Brasil, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

El primer oro argentino llegó de la mano de Pascual Di Tella, quien se consagró campeón en sable individual masculino tras vencer en la final al venezolano Eliecer Romero por 15-12. Además, Juan Bacha completó el podio y obtuvo la medalla de bronce.

En natación, Macarena Ceballos ganó los 100 metros pecho con un tiempo de 1:06.80, mientras que Cecilia Dieleke compartió el primer puesto en los 50 metros espalda con la brasileña Etiene de Medeiros, ambas con un registro de 28.38 segundos. Andrea Berrino fue bronce en esa prueba.

La natación aportó además varias preseas para la delegación argentina. Martina Barbeito consiguió la medalla de plata en los 100 metros pecho, mientras que los equipos femenino y masculino de 4x200 metros estilo libre terminaron terceros. El conjunto femenino estuvo integrado por Delfina Dini, Cecilia Dieleke, Laila Chain y Malena Santillán, y el masculino por Matías Chaillou, Lucas Alba, Máximo Aguilar y Guido Buscaglia.

A su vez, Lucas Alba ganó el bronce en los 800 metros libres y también lo consiguió el equipo masculino de gimnasia artística.

Otra de las medallas argentinas llegó en aguas abiertas, donde Romina Imwinkelried consiguió el bronce en los 10 kilómetros. Así, Argentina cerró el primer día con 3 oros, 1 plata y 7 bronces, para ubicarse segunda entre los países participantes. Brasil lidera con 14 medallas doradas, 8 plateadas y 6 de bronce, con 26 preseas en total, mientras que Colombia aparece tercera con 2 oros, 4 platas y 6 medallas.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se disputarán hasta el 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela, con la participación de más de 4.000 atletas de distintos países de la región.