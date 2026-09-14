FOTO: El juicio por el trágico choque en General Belgrano comenzará el 16 de septiembre

Buenos Aires, 14 de septiembre (NA) – El juicio contra el conductor que chocó y causó la muerte de una familia en General Belgrano en febrero de 2022 comenzará el miércoles 16 de septiembre en el Juzgado en lo Correccional N°3 de Dolores. El empresario agrícola ganadero Owen Cavanagh es el acusado, enfrentando un cargo de quíntuple homicidio.

El siniestro ocurrió el 20 de febrero de 2022 en la Ruta provincial 29. En ese momento, Cristian Onieva, de 46 años; Ruth Figueroa, de 29; Guillermo Martínez, de 36; Agustín Meza, de 4; y Felipe Martínez, de 2, se dirigían hacia Ayacucho cuando la camioneta Toyota Hilux, conducida por Cavanagh, invadió el carril contrario a alta velocidad e impactó contra un Renault Clio.

Como resultado del choque, los cinco ocupantes del auto fallecieron. Se informó que el empresario no abandonó su camioneta y que sus dos hijos, que lo acompañaban en el asiento trasero, solo sufrieron heridas leves.

Tras múltiples apelaciones y retrasos en el proceso judicial, se ha confirmado que el juicio comenzará el 16 de septiembre a las 09.00 hs. en el Juzgado en lo Correccional N.º 3, ubicado en la calle Ingeniero Quadri 242, Dolores. Cavanagh enfrenta cargos por homicidio culposo agravado debido a la conducción imprudente y la cantidad de víctimas involucradas.

Desde el entorno de las víctimas, expresaron: "Esperamos tener finalmente la justicia tan deseada para poder procesar el duelo de la pérdida de nuestros familiares", en un comunicado.