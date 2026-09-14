En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

El juicio por el trágico choque en General Belgrano comenzará el 16 de septiembre

El acusado es el empresario agrícola ganadero Owen Cavanagh. Entre las víctimas hay dos menores, de 4 y 2 años.

14/09/2026 | 11:24Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El juicio por el trágico choque en General Belgrano comenzará el 16 de septiembre

FOTO: El juicio por el trágico choque en General Belgrano comenzará el 16 de septiembre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 14 de septiembre (NA) – El juicio contra el conductor que chocó y causó la muerte de una familia en General Belgrano en febrero de 2022 comenzará el miércoles 16 de septiembre en el Juzgado en lo Correccional N°3 de Dolores. El empresario agrícola ganadero Owen Cavanagh es el acusado, enfrentando un cargo de quíntuple homicidio.

El siniestro ocurrió el 20 de febrero de 2022 en la Ruta provincial 29. En ese momento, Cristian Onieva, de 46 años; Ruth Figueroa, de 29; Guillermo Martínez, de 36; Agustín Meza, de 4; y Felipe Martínez, de 2, se dirigían hacia Ayacucho cuando la camioneta Toyota Hilux, conducida por Cavanagh, invadió el carril contrario a alta velocidad e impactó contra un Renault Clio.

Como resultado del choque, los cinco ocupantes del auto fallecieron. Se informó que el empresario no abandonó su camioneta y que sus dos hijos, que lo acompañaban en el asiento trasero, solo sufrieron heridas leves.

Tras múltiples apelaciones y retrasos en el proceso judicial, se ha confirmado que el juicio comenzará el 16 de septiembre a las 09.00 hs. en el Juzgado en lo Correccional N.º 3, ubicado en la calle Ingeniero Quadri 242, Dolores. Cavanagh enfrenta cargos por homicidio culposo agravado debido a la conducción imprudente y la cantidad de víctimas involucradas.

Desde el entorno de las víctimas, expresaron: "Esperamos tener finalmente la justicia tan deseada para poder procesar el duelo de la pérdida de nuestros familiares", en un comunicado.

Lectura rápida

¿Qué evento se está juzgando?
El juicio por un choque en General Belgrano que resultó en la muerte de cinco personas.

¿Quién es el acusado?
El acusado es el empresario agrícola ganadero Owen Cavanagh.

¿Cuándo comienza el juicio?
El juicio comienza el 16 de septiembre de 2026.

¿Dónde se llevará a cabo el juicio?
Se realizará en el Juzgado en lo Correccional N.º 3 de Dolores, Buenos Aires.

¿Cuántas víctimas hubo en el accidente?
El accidente dejó cinco víctimas fatales, incluidos dos menores.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf