Un exgendarme asesinó a puñaladas a su pareja, una aspirante de la fuerza oriunda de Rosario

Camila Agustina Vechiarello, de 26 años y oriunda de Rosario, fue asesinada en la localidad de Barreal, departamento Calingasta, en San Juan. La joven era aspirante a ingresar a Gendarmería Nacional y fue encontrada sin vida en un departamento donde se encontraba junto a su pareja. La Justicia investiga el hecho como un posible femicidio y apunta principalmente contra Carlos Gonzalo Riveros, de 25 años, también aspirante a la fuerza.

El crimen ocurrió en una localidad ubicada en la precordillera sanjuanina, a unos 170 kilómetros de la capital provincial. Según la información proporcionada por Walter Pizarro Boero, periodista sanjuanino, Vechiarello murió tras sufrir heridas provocadas con un arma blanca. La causa quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, cuyos investigadores trabajan para reconstruir las últimas horas de la joven y determinar con precisión cómo se produjo el ataque.

Sobre la mesa del comedor, los peritos secuestraron una carta presuntamente redactada de puño y letra por Riveros. En el documento, el joven pedía explícitamente disculpas por lo que le acababa de hacer a Camila.

Riveros, oriundo de Tartagal, Salta, también se encontraba realizando su formación para ingresar a Gendarmería. Sin embargo, había sido separado del curso debido a su bajo rendimiento y atravesaba un proceso de desvinculación de la institución. Ambos eran aspirantes y no residían dentro de un complejo de Gendarmería, sino en un departamento de Barreal.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, Riveros fue encontrado con heridas y trasladado a un hospital, donde permanecía fuera de peligro. Quedó bajo investigación judicial mientras se realizan las pericias correspondientes. En un primer momento habría intentado atribuir el ataque a una tercera persona, aunque esa hipótesis perdió fuerza a medida que avanzó la pesquisa.

Los investigadores también buscan establecer si existían antecedentes de conflictos entre la pareja. Hasta el momento no se conocían denuncias formales ni alertas previas entre ambos, aunque en la localidad trascendieron comentarios sobre discusiones frecuentes. La Justicia deberá determinar ahora qué ocurrió dentro del departamento y cuál fue la participación concreta de Riveros en la muerte de Vechiarello.

El caso generó una fuerte conmoción en Barreal, una localidad pequeña donde la presencia de los aspirantes a Gendarmería era conocida por los vecinos. Tras conocerse el asesinato, hubo manifestaciones de preocupación y reclamos vinculados con la violencia y con la necesidad de prestar mayor atención a la salud mental de quienes atraviesan procesos de formación para integrar fuerzas de seguridad.

La preocupación también se extiende al hecho de que se trata de jóvenes que aspiran a incorporarse a una institución que, una vez concluida su formación, los prepara para desempeñarse en tareas de seguridad y eventualmente portar armas. En ese contexto, vecinos y allegados plantearon interrogantes sobre los mecanismos de acompañamiento, contención y evaluación psicológica durante los procesos de formación.

Mientras la familia de Camila Vechiarello se prepara para trasladarse desde Rosario hacia San Juan, la investigación continúa con peritajes y toma de testimonios. La Justicia deberá determinar las circunstancias exactas del crimen y establecer las responsabilidades correspondientes. Por ahora, Carlos Gonzalo Riveros permanece como el principal sospechoso de un caso que conmocionó a Barreal y que tiene como víctima a una joven rosarina que buscaba construir su futuro dentro de Gendarmería.