FOTO: Incendio en un edificio de Recoleta: cinco personas atendidas por el SAME

Buenos Aires, 14 de septiembre (NA) -- Un incendio se está llevando a cabo en un edificio de 13 pisos en el barrio de Recoleta, donde al menos cinco personas han requerido asistencia por parte del SAME. Los bomberos de la Ciudad están trabajando intensamente para controlar las llamas.

El siniestro se produjo este lunes por la mañana en la avenida Callao al 1755, ubicado entre Guido y Presidente Manuel Quintana, según confirmaron fuentes de la agencia Noticias Argentinas.

Según la información disponible, el fuego comenzó en el cuarto piso del edificio, y se ha reportado que cinco vecinos han sido atendidos, de los cuales uno ha sido trasladado al Hospital Fernández debido a la gravedad de su estado.

Como resultado de las tareas de extinción, se ha establecido un corte total del tránsito vehicular en la avenida, lo que ha generado importantes complicaciones en la circulación de la zona. Los bomberos continúan en el lugar, tratando de sofocar las llamas y asegurar la seguridad de los residentes y transeúntes.