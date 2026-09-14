Incendio en un edificio de Recoleta: cinco personas atendidas por el SAME
Un incendio se desató en un edificio de 13 pisos en la avenida Callao al 1755. Bomberos de la Ciudad continúan combatiendo las llamas mientras cinco vecinos son asistidos por el SAME.
FOTO: Incendio en un edificio de Recoleta: cinco personas atendidas por el SAME
Buenos Aires, 14 de septiembre (NA) -- Un incendio se está llevando a cabo en un edificio de 13 pisos en el barrio de Recoleta, donde al menos cinco personas han requerido asistencia por parte del SAME. Los bomberos de la Ciudad están trabajando intensamente para controlar las llamas.
El siniestro se produjo este lunes por la mañana en la avenida Callao al 1755, ubicado entre Guido y Presidente Manuel Quintana, según confirmaron fuentes de la agencia Noticias Argentinas.
Según la información disponible, el fuego comenzó en el cuarto piso del edificio, y se ha reportado que cinco vecinos han sido atendidos, de los cuales uno ha sido trasladado al Hospital Fernández debido a la gravedad de su estado.
Como resultado de las tareas de extinción, se ha establecido un corte total del tránsito vehicular en la avenida, lo que ha generado importantes complicaciones en la circulación de la zona. Los bomberos continúan en el lugar, tratando de sofocar las llamas y asegurar la seguridad de los residentes y transeúntes.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Recoleta?
Un incendio se desató en un edificio de 13 pisos, afectando a varios vecinos.
¿Quiénes están involucrados?
El SAME atendió a cinco personas, una de ellas fue trasladada al Hospital Fernández.
¿Cuándo sucedió el incendio?
El siniestro ocurrió el lunes 14 de septiembre por la mañana.
¿Dónde tuvo lugar el incendio?
En la avenida Callao al 1755, en el barrio de Recoleta.
¿Cómo están manejando la situación?
Bomberos de la Ciudad trabajan en el lugar para controlar las llamas y se ha cortado el tránsito en la avenida.
[Fuente: Noticias Argentinas]