Robo, fuga y cuatro detenidos: qué se sabe hasta ahora del crimen de un gestor en Villa María

FOTO: Un gestor asesinado y cuatro detenidos: qué pasó en Villa María.

La investigación por el asesinato de Rolando Gabriel Álvez, de 44 años, ocurrido el viernes por la tarde en una gestoría de Villa María, tiene cuatro detenidos.

El fiscal René Bosio, a cargo de la causa, confirmó a Cadena 3 que continúan las medidas para reconstruir lo sucedido y establecer si hubo más personas involucradas.

El hecho se registró alrededor de las 15.30 en un inmueble ubicado en Entre Ríos 1.620, en barrio Lamadrid. Álvez fue baleado y trasladado al Hospital Regional Pasteur, donde falleció pese a los esfuerzos del personal médico.

El ataque ocurrió en un ambiente situado detrás de la oficina principal de la gestoría. En ese sector también se habrían realizado operaciones de cambio de cheques y divisas.

Los asaltantes llegaron en una Chevrolet Tracker, preguntaron por Álvez y lo amenazaron. Durante el hecho se llevaron pesos, dólares y cheques.

La secuencia que terminó con el disparo todavía debe esclarecerse. Entre los puntos pendientes está determinar si hubo un forcejeo y precisar cómo intervino cada uno de los participantes.

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Tras el ataque, la Tracker fue encontrada abandonada en la colectora de acceso a la autopista desde bulevar Vélez Sarsfield. Más tarde, la Policía interceptó una Toyota Hilux en Pilar, sobre la ruta nacional 9, y detuvo a sus cuatro ocupantes: tres hombres y una mujer. En el vehículo se secuestraron un revólver, proyectiles, pesos, dólares y un cheque.

La causa se investiga como homicidio en ocasión de robo. En diálogo con Cadena 3, Bosio explicó que los resultados de las medidas en curso serán analizados para determinar las responsabilidades.

"Seguiremos investigando y trabajando hasta dilucidar completamente qué es lo que realmente ocurrió y las distintas responsabilidades que les caben a las personas que ya están detenidas", sostuvo el fiscal.

Además, dejó abierta la posibilidad de que la investigación alcance a otros involucrados: "No se descarta también que pueda haber alguna otra persona más". La hipótesis sobre un ataque por encargo o sicariato no fue confirmada por Bosio.

Informe de Fernando Rasso.