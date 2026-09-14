FOTO: Detienen a mujer en Misiones por estafa con turnos médicos falsos en Facebook

En la provincia de Misiones, una mujer fue arrestada por estar involucrada en la venta de turnos médicos falsos a través de la red social Facebook. La situación salió a la luz tras múltiples denuncias de víctimas que, al acudir a los centros de salud, se dieron cuenta de que habían sido engañadas al pagar por reservas que no existían.

La investigación se inició gracias a la denuncia de un funcionario del Parque de la Salud, quien detectó publicaciones sospechosas en las que se ofrecían turnos médicos a cambio de dinero. Este engaño llevó a varias personas a realizar pagos por servicios que nunca recibirían.

La acusada utilizaba un perfil personal en Facebook para publicar ofertas de gestión de turnos en diversas especialidades, incluyendo clínica médica, pediatría, ginecología, odontología, traumatología y oftalmología, según informó la policía.

Las víctimas, al presentarse en los hospitales Madariaga, Favaloro y Fátima y otros centros asistenciales, descubrieron que sus reservas no estaban registradas, lo que evidenció el fraude.

Después de la denuncia, la Dirección de Cibercrimen llevó a cabo una verificación de las publicaciones y preservó los registros digitales. Los investigadores de la Unidad Regional X y de Investigaciones Complejas realizaron tareas de campo que permitieron identificar a la mujer implicada en el delito.

Con una orden del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Posadas, se allanó una vivienda en el barrio Unión de Itaembé Miní, donde se detuvo a Agustina L. (24) y se secuestró su teléfono celular.

Este dispositivo será analizado por especialistas de la SAIC y de Cibercrimen para determinar el alcance de la estafa, reconstruir las operaciones realizadas y verificar si hay más personas afectadas.