Linfoma: el valor de un diagnóstico temprano y el apoyo emocional integral

Buenos Aires, 14 de septiembre (NA) -- El linfoma es un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático, originándose en los linfocitos, que son células esenciales para la defensa del cuerpo. Este tipo de cáncer se clasifica en dos grandes grupos: linfoma de Hodgkin y linfomas no Hodgkin, cada uno con diferentes subtipos que requieren tratamientos específicos.

A nivel global, se registran entre 20 y 25 nuevos casos por cada 100.000 habitantes anualmente. Los síntomas más comunes incluyen el crecimiento indoloro de ganglios en el cuello, axilas o ingle, fatiga, fiebre, pérdida de peso, sudores nocturnos, picazón persistente, tos y dificultad para respirar. Aunque estos síntomas no garantizan la presencia de un linfoma, es fundamental consultar a un médico si persisten.

El Día Mundial de Concientización sobre el Linfoma, que se conmemora cada 15 de septiembre, busca aumentar la conciencia sobre una enfermedad que afecta a más de un millón de personas en el mundo, según un informe de la Agencia Noticias Argentinas.

En 2026, bajo el lema "Ningún paciente viaja solo", la campaña resalta la importancia de acompañar a los pacientes desde los primeros síntomas y el diagnóstico hasta el tratamiento, la remisión y la vida posterior a la enfermedad.

"Conocer la enfermedad y sus posibles manifestaciones es esencial para fomentar la consulta. Los linfomas incluyen diversos tipos y cada paciente requiere una evaluación individual para llegar al diagnóstico y determinar el tratamiento más adecuado", explica el Dr. Martín Saslavsky, médico hematólogo y asesor de la Asociación Civil Linfomas Argentina (ACLA).

La falta de información puede retrasar la consulta. Según datos de Lymphoma Coalition, el 75% de los pacientes diagnosticados no conocía los síntomas del linfoma y el 73% ignoraba la enfermedad. Además, el 58% de los pacientes tardó seis meses en consultar tras la aparición del primer síntoma, y el 62% recibió un diagnóstico erróneo inicialmente. En los casos de linfoma de Hodgkin diagnosticados tempranamente, la tasa de cura puede alcanzar el 90%, según datos de la organización.

"Estos datos resaltan la importancia de hablar sobre el linfoma. No se trata de alarmar, sino de conocer los síntomas y consultar cuando algo persiste, para que un profesional evalúe la situación", señala el Dr. Saslavsky.

Por otro lado, enfrentar un linfoma no se limita a un proceso médico. El diagnóstico de una enfermedad oncológica puede generar miedo, ansiedad, tristeza, enojo, incertidumbre y cambios en la vida diaria. Según la Encuesta Global de Pacientes de linfoma y leucemia linfocítica crónica, el 82% de los pacientes experimentó efectos emocionales y psicológicos en el último año debido a la enfermedad.

"Cuando una persona recibe un diagnóstico de linfoma, no solo comienza un tratamiento médico. También surgen preguntas, temores, incertidumbres y cambios en la rutina diaria. La atención médica es prioritaria, pero lo emocional también requiere un espacio para ser escuchado y acompañado", añade la Lic. Mariana Godoy, psicooncóloga de ACLA.

El impacto emocional puede persistir incluso después de que finaliza el tratamiento. La remisión puede provocar alivio y alegría, pero también puede traer miedo a una recaída. Las revisiones, la espera de resultados o la aparición de nuevos síntomas pueden reactivar la incertidumbre, una experiencia que se describe como el "síndrome de la Espada de Damocles".

En este contexto, la psicooncología puede ofrecer herramientas para reconocer y expresar las emociones, trabajar sobre los miedos y acompañar los procesos de adaptación. También proporciona un espacio para familiares y allegados, quienes a menudo atraviesan sus propias preocupaciones y requieren apoyo.

"Acompañar no implica pedirle al paciente que sea positivo todo el tiempo ni intentar eliminar sus temores. También significa escuchar, respetar los silencios y entender que hay emociones que necesitan tiempo para ser procesadas", agrega la Lic. Godoy.

En el marco del Día Mundial de Concientización sobre el Linfoma, diversas provincias se sumarán este año con campañas de difusión, actividades abiertas a la comunidad e iluminación de espacios emblemáticos en color naranja.

En Buenos Aires, se iluminarán la Floralis Genérica, el Puente de la Mujer, el Planetario y la Torre Espacial, mientras que en Rosario se iluminará el Monumento Nacional a la Bandera y se llevará a cabo una charla abierta en el Hospital Provincial de Rosario.

"El Día Mundial de Concientización sobre el Linfoma es una oportunidad para visibilizar la enfermedad y resaltar la importancia de conocer sus síntomas y consultar a tiempo, pero también de considerar todo lo que implica atravesar un diagnóstico, un tratamiento y la vida posterior a la enfermedad. El lema 'ningún paciente viaja solo' refleja la importancia de acompañar a los pacientes y sus familias durante todo el proceso", afirma Haydee González, presidenta de ACLA.

Desde la Asociación Civil Linfomas Argentina (ACLA), se destaca la importancia de brindar información, orientación y apoyo a pacientes y familias, así como fortalecer el acompañamiento integral durante todas las etapas de la enfermedad.

Agencia NA