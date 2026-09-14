Las declaraciones de Trump en Irlanda generan tensión en Londres y reacciones políticas

Buenos Aires, 14 septiembre (NA) -- Los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la unificación de Irlanda e Irlanda del Norte del Reino Unido han suscitado una fuerte oposición en Londres. Durante una visita de dos días a Irlanda, Trump expresó que le "encantaría ver" la unificación de ambos territorios, según lo informado por la Agencia Noticias Argentinas.

La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, reaccionó enérgicamente a los dichos de Trump a través de su cuenta de X, afirmando: "El presidente Trump está hablando sin pensar, como de costumbre, tal como lo hizo cuando dijo que Groenlandia y Canadá se convertirían en el estado número 51".

Badenoch enfatizó que "Irlanda del Norte es parte de Reino Unido", mientras que Nigel Farage, líder de Reform UK, también expresó su desacuerdo: "No estoy de acuerdo con el presidente Trump. Irlanda del Norte es una parte orgullosa e integral de Reino Unido".

En un contexto más amplio, los máximos referentes de los movimientos nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se reunirán el 14 de septiembre en Cardiff. Este encuentro tiene como objetivo coordinar sus reclamos por la independencia. Durante la reunión, se prevé la firma de un memorando de entendimiento que busca establecer una postura conjunta y exigir al Gobierno del Reino Unido la convocatoria de referendos en los tres territorios.

Los líderes que participarán incluyen a John Swinney, del Partido Nacional Escocés (SNP); Rhun ap Iorwerth, líder del Plaid Cymru de Gales; y Michelle O’Neill, representante del Sinn Féin en Irlanda del Norte. Asistirán en representación de sus respectivas fuerzas políticas y no como representantes de los gobiernos regionales. También estará presente Mary Lou McDonald, líder opositora de Irlanda y referente del Sinn Féin.