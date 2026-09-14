FOTO: Trágico accidente en City Bell: falleció un motociclista tras colisión con una camioneta

Buenos Aires, 14 de septiembre (NA) -- Un hombre de 47 años perdió la vida el domingo tras un accidente con una camioneta en la zona de City Bell. El incidente tuvo lugar en calle 485, entre Camino General Belgrano y Camino Centenario.

Según el reporte policial al que accedió la agencia Noticias Argentinas, efectivos del Comando de Patrullas llegaron al lugar luego de un aviso al 911 y, al llegar, encontraron al motociclista tendido en la calle, consciente.

Por razones que están bajo investigación, se produjo un choque entre una moto Honda 125 cc, modelo SDH 125 Storn de color gris, y una camioneta Hyundai Tucson negra.

Una ambulancia del SAME brindó asistencia al motociclista en el lugar y lo trasladó al Hospital San Roque de Gonnet, donde lamentablemente falleció horas más tarde. La víctima fue identificada como Limber Sandro Salazar Solís, de 47 años, residente en la localidad de José Hernández.

El conductor de la camioneta fue reconocido como Gastón Fernández Greco, de 40 años, también domiciliado en City Bell, quien enfrenta una imputación por homicidio culposo.

El área del accidente fue preservada para realizar pericias, y la investigación está a cargo de la UFIJ N°10 del Departamento Judicial La Plata, bajo la dirección de Carlos Vercellone.