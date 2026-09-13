Domingo frío en Rosario y una semana que arrancará con temperaturas en ascenso

FOTO: La ciudad amaneció con apenas 2,2 grados y una sensación térmica bajo cero.

Rosario atraviesa este domingo 13 de septiembre una mañana fría, con 2,2 grados a las 8, una sensación térmica de -0,9°C y cielo ligeramente nublado, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para el resto de la jornada se espera tiempo estable y sin probabilidades de precipitaciones. La temperatura máxima alcanzará los 12 grados, en una jornada que mantendrá el cielo parcialmente nublado durante la mañana, la tarde y la noche.

El viento soplará inicialmente desde el este, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora, y rotará hacia el noreste durante la tarde y la noche, con menor intensidad.

La humedad se ubicaba en el 81% durante las primeras horas del día, con una presión de 1031,7 hPa y una visibilidad de 15 kilómetros.

Una semana con temperaturas en ascenso

El frío comenzará a perder intensidad desde el lunes, cuando se prevé una mínima de 5°C y una máxima de 16°C.

El martes la temperatura oscilará entre 7 y 19 grados, mientras que para el miércoles se anticipan valores de entre 7 y 20°C.

El cambio será más notorio hacia la segunda mitad de la semana: el jueves se esperan 10°C de mínima y 24°C de máxima, el viernes 11°C y 25°C, respectivamente, y el sábado podría cerrar el período con una máxima de 26 grados y una mínima de 13°C.

De esta manera, tras un domingo con características todavía invernales, Rosario comenzará una semana marcada por un aumento progresivo de las temperaturas, con tardes cada vez más templadas.