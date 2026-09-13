Domingo frío en Rosario y una semana que arrancará con temperaturas en ascenso
La ciudad amaneció con apenas 2,2 grados y una sensación térmica bajo cero. El domingo tendrá una máxima de 12°C, sin lluvias, mientras que desde el lunes comenzará un marcado aumento de las temperaturas.
13/09/2026 | 08:56Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: La ciudad amaneció con apenas 2,2 grados y una sensación térmica bajo cero.
Rosario atraviesa este domingo 13 de septiembre una mañana fría, con 2,2 grados a las 8, una sensación térmica de -0,9°C y cielo ligeramente nublado, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para el resto de la jornada se espera tiempo estable y sin probabilidades de precipitaciones. La temperatura máxima alcanzará los 12 grados, en una jornada que mantendrá el cielo parcialmente nublado durante la mañana, la tarde y la noche.
El viento soplará inicialmente desde el este, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora, y rotará hacia el noreste durante la tarde y la noche, con menor intensidad.
La humedad se ubicaba en el 81% durante las primeras horas del día, con una presión de 1031,7 hPa y una visibilidad de 15 kilómetros.
Una semana con temperaturas en ascenso
El frío comenzará a perder intensidad desde el lunes, cuando se prevé una mínima de 5°C y una máxima de 16°C.
El martes la temperatura oscilará entre 7 y 19 grados, mientras que para el miércoles se anticipan valores de entre 7 y 20°C.
El cambio será más notorio hacia la segunda mitad de la semana: el jueves se esperan 10°C de mínima y 24°C de máxima, el viernes 11°C y 25°C, respectivamente, y el sábado podría cerrar el período con una máxima de 26 grados y una mínima de 13°C.
De esta manera, tras un domingo con características todavía invernales, Rosario comenzará una semana marcada por un aumento progresivo de las temperaturas, con tardes cada vez más templadas.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera en Rosario este domingo? Se espera una mañana fría con 2,2 grados y una sensación térmica de -0,9°C, con cielo ligeramente nublado.
¿Quién proporciona los datos meteorológicos? Los datos son proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
¿Cuándo comenzarán a subir las temperaturas? Las temperaturas comenzarán a subir el lunes, con una mínima de 5°C y una máxima de 16°C.
¿Dónde se registran estas condiciones climáticas? Estas condiciones climáticas se registran en Rosario, Argentina.
¿Por qué se espera un aumento de las temperaturas? Se espera un aumento progresivo de las temperaturas tras un domingo con características invernales.