En vivo

Amamos los Domingos

Chema Forte

Argentina

En vivo

Amamos los Domingos

Chema Forte

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Talleres vs. Unión

Santa Fe

En vivo

Maratón de clásicos

Fernando Varea

En vivo

Ranking de la semana

Celeste Pereyra

En vivo

Sunday morning

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Domingo frío en Rosario y una semana que arrancará con temperaturas en ascenso

La ciudad amaneció con apenas 2,2 grados y una sensación térmica bajo cero. El domingo tendrá una máxima de 12°C, sin lluvias, mientras que desde el lunes comenzará un marcado aumento de las temperaturas.

13/09/2026 | 08:56Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
La ciudad amaneció con apenas 2,2 grados y una sensación térmica bajo cero.

FOTO: La ciudad amaneció con apenas 2,2 grados y una sensación térmica bajo cero.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Rosario atraviesa este domingo 13 de septiembre una mañana fría, con 2,2 grados a las 8, una sensación térmica de -0,9°C y cielo ligeramente nublado, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para el resto de la jornada se espera tiempo estable y sin probabilidades de precipitaciones. La temperatura máxima alcanzará los 12 grados, en una jornada que mantendrá el cielo parcialmente nublado durante la mañana, la tarde y la noche.

El viento soplará inicialmente desde el este, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora, y rotará hacia el noreste durante la tarde y la noche, con menor intensidad.

La humedad se ubicaba en el 81% durante las primeras horas del día, con una presión de 1031,7 hPa y una visibilidad de 15 kilómetros.

Una semana con temperaturas en ascenso

El frío comenzará a perder intensidad desde el lunes, cuando se prevé una mínima de 5°C y una máxima de 16°C.

El martes la temperatura oscilará entre 7 y 19 grados, mientras que para el miércoles se anticipan valores de entre 7 y 20°C.

El cambio será más notorio hacia la segunda mitad de la semana: el jueves se esperan 10°C de mínima y 24°C de máxima, el viernes 11°C y 25°C, respectivamente, y el sábado podría cerrar el período con una máxima de 26 grados y una mínima de 13°C.

De esta manera, tras un domingo con características todavía invernales, Rosario comenzará una semana marcada por un aumento progresivo de las temperaturas, con tardes cada vez más templadas.

Lectura rápida

¿Qué clima se espera en Rosario este domingo? Se espera una mañana fría con 2,2 grados y una sensación térmica de -0,9°C, con cielo ligeramente nublado.

¿Quién proporciona los datos meteorológicos? Los datos son proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Cuándo comenzarán a subir las temperaturas? Las temperaturas comenzarán a subir el lunes, con una mínima de 5°C y una máxima de 16°C.

¿Dónde se registran estas condiciones climáticas? Estas condiciones climáticas se registran en Rosario, Argentina.

¿Por qué se espera un aumento de las temperaturas? Se espera un aumento progresivo de las temperaturas tras un domingo con características invernales.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf