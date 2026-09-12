Messi brilla con un golazo, pero Inter Miami empata 2-2 con Nashville

Buenos Aires, 12 de septiembre (NA) -- Lionel Messi marcó un gol impresionante, pero el Inter Miami terminó empatando 2-2 ante Nashville, líder de la Conferencia Este, en un encuentro correspondiente a la vigesimoquinta fecha de la MLS, disputado esta noche en el Nu Stadium de Florida.

El partido comenzó con un gol del británico Samuel Surridge a los 4 minutos, que puso a Nashville en ventaja. Sin embargo, Inter Miami reaccionó y logró revertir el marcador gracias a un gol en contra de Baker-Whiting y a otro tanto de Messi, quien anotó a los 19 minutos del primer tiempo y a los 17 del segundo.

El golazo del rosarino, un potente zurdazo al ángulo tras un pase de Rodrigo De Paul, parecía sellar el destino del partido. Sin embargo, en el tiempo de descuento, Surridge volvió a aparecer para anotar y establecer el empate para Nashville, que continúa liderando su conferencia con una ventaja de nueve puntos sobre Inter Miami, aunque ambos equipos ya tienen prácticamente asegurada su clasificación a los playoffs.

En el encuentro, además de Messi y De Paul, también jugaron los argentinos Germán Berterame, Maximiliano Falcón y Facundo Mura, mientras que Gonzalo Luján y Rocco Ríos Novo se quedaron en el banco de suplentes.