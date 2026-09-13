FOTO: De frío polar a calor primaveral: el clima en Buenos Aires para la próxima semana

Buenos Aires, 13 de septiembre (NA) -- Se anticipa una semana en la que la Capital Federal comenzará con un clima de frío polar y culminará con temperaturas más cálidas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las temperaturas mínimas se situarán en 3 grados y las máximas alcanzarán 12 grados, pero se espera que, a medida que avancen los días, las marcas térmicas superen los 20 grados.

Este cambio climático se produce justo antes de la llegada de la primavera, que se dará el próximo lunes 21 de septiembre.

Para este domingo, se prevé un cielo parcialmente nublado y vientos del este que cambiarán al noreste, con una temperatura mínima de 3 grados y una máxima de 12 grados, lo que lo convierte en el día más frío de la semana.

El lunes, se espera un cielo entre algo nublado y parcialmente nublado, con vientos del norte que cambiarán al oeste y luego regresarán al norte, con temperaturas que oscilarán entre 5 y 16 grados.

Para el martes, se anticipa un cielo entre algo y parcialmente nublado, con vientos del noroeste que rotarán hacia el sur, y las temperaturas se ubicarán entre 10 y 19 grados.

El miércoles, el pronóstico indica un cielo algo nublado y vientos del noreste que cambiarán al norte, con temperaturas que variarán entre 6 grados como mínima y 15 grados como máxima.

Ya el jueves, el clima se prevé mayormente a parcialmente nublado, con vientos del norte y temperaturas que irán de 11 a 22 grados.

Para el viernes, se anticipa cielo parcialmente nublado, con vientos del sudeste que rotarán al noreste, y las temperaturas se establecerán entre 12 y 23 grados, siendo este el día más agradable de la semana.

Finalmente, el sábado se espera cielo algo a parcialmente nublado y vientos del este, con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 21 grados.