Estudios médicos revelan hipertensión severa y riesgo de ACV en Konstantin Rudnev

Buenos Aires, 13 septiembre (NA) -- La controversia en torno al estado de salud de Konstantin Rudnev, quien enfrenta cargos por presunta trata de personas en Bariloche, se intensificó tras la divulgación de dos informes médicos elaborados en mayo de 2026, durante su arresto domiciliario.

De acuerdo a información obtenida por la Agencia Noticias Argentinas, los documentos ofrecen una visión detallada de su condición cardiovascular, que antecedió a complicaciones posteriores a una cirugía.

Presión arterial alta y tratamiento recomendado

El primer informe revela que el 23 de mayo, Rudnev fue atendido en su hogar debido a una hipertensión arterial severa, con una medición de 189/95, además de sufrir mareos.

Ante esta situación, se le prescribió un tratamiento antihipertensivo por vía oral y se recomendó que permaneciera en su residencia con un control riguroso de su presión arterial, ya que tenía programada una intervención quirúrgica en los días siguientes.

El diagnóstico de "hipertensión esencial (primaria)" también sugirió la necesidad de controles cardiológicos periódicos para determinar un tratamiento definitivo.

Entre los estudios complementarios solicitados se incluían una presurometría, un Holter cardíaco y un ecodoppler cardíaco, debido a los episodios de inestabilidad en su presión arterial.

Resultados del ecocardiograma

El 28 de mayo, Rudnev fue sometido a un ecocardiograma que reveló información crucial sobre su salud cardiovascular.

El estudio mostró una fracción de eyección del 59%, lo que indica una capacidad de bombeo conservada del ventrículo izquierdo. Sin embargo, se identificaron problemas como "hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo" y "dilatación de aurícula izquierda".

El informe también destacó que las cavidades derechas se mantenían en buen estado. La conclusión médica fue clara: se diagnosticó "cardiopatía HTA con función sistólica del VI conservada". Esto significa que, aunque había afectación cardíaca relacionada con la hipertensión, la función de contracción del ventrículo izquierdo estaba preservada.

Además, se incluyó una advertencia sobre el estado cardiovascular del paciente, indicando que "dichos hallazgos aumentan el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV)".

Un tema central en el proceso judicial

La información contenida en estos documentos es relevante en el contexto del juicio, dado que el estado de salud de Rudnev ha sido un punto de disputa entre su defensa y la Fiscalía.

La Justicia Federal le otorgó la prisión domiciliaria considerando su condición médica, después de haber estado detenido en la Unidad 6 de Rawson.

Sin embargo, su salud se deterioró en los meses siguientes. En julio, Rudnev fue ingresado de urgencia en Buenos Aires por complicaciones tras una cirugía realizada a fines de mayo.

La documentación presentada entonces volvió a registrar problemas de hipertensión y un cuadro posquirúrgico que requirió atención en un centro médico de mayor complejidad.

Recientemente, un informe oficial sobre el seguimiento de su detención domiciliaria, enviado el 27 de agosto a la Oficina Judicial de San Carlos de Bariloche, indicó que Rudnev continuaba con controles médicos y que enfrentaba dificultades para caminar debido a un problema en la cadera.

Los informes de mayo añaden contexto a su situación médica, documentando una presión de 189/95, el diagnóstico de hipertensión esencial, y alteraciones estructurales cardíacas que sugieren un aumento del riesgo de ACV.

Estos datos se integran a una discusión que seguirá siendo crucial mientras la Justicia decide las condiciones de detención de Rudnev durante el avance de la causa federal en Bariloche.