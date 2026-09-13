María Fernanda Azcoitia advierte sobre la creciente epidemia de suicidios y depresión en Argentina

Buenos Aires, 13 de septiembre (NA) - María Fernanda Azcoitia, psicóloga y presidenta del Centro de Asistencia al Suicida (CAS), una organización no gubernamental fundada en 1967, destaca el alarmante aumento de suicidios y casos de depresión en Argentina. Esta ONG, que nació de la iniciativa de los psiquiatras Alfredo Gazzano y Emilio Astolfi, opera sin financiamiento estatal y se sostiene gracias a un grupo de voluntarios y socios.

El equipo está compuesto por una Comisión Directiva ad honorem, en su mayoría psicólogos, y un grupo de voluntarios telefónicos, sumando un total de 25 miembros. Están en proceso de capacitar a más voluntarios para responder a la creciente demanda. Estos voluntarios atienden a personas en crisis que llaman al número 135 en busca de ayuda.

"El suicidio es un proceso que no se decide de un día para otro. Hay un proceso que puede ser más corto o más largo", explica Azcoitia. La ONG promueve la comunicación y el apoyo emocional como herramientas fundamentales para ayudar a quienes atraviesan momentos críticos.

La atención se brinda a través de una línea telefónica anónima y gratuita, y el CAS también realiza capacitaciones y charlas de prevención, tanto en redes sociales como en encuentros presenciales. Sin embargo, Azcoitia aclara que no cuentan con apoyo económico del Estado, a excepción de la línea 135 en el AMBA y un 0800 que ellos mismos financian.

En cuanto a la creciente demanda de asistencia, la presidenta del CAS señala que han observado un incremento notable en los llamados, especialmente durante y después de la pandemia. "La cantidad de llamados se ha incrementado considerablemente desde hace unos 8 o 10 años. La cifra depende de la cantidad de voluntarios disponibles para cubrir las guardias", añade.

Respecto a las causas del aumento de suicidios, Azcoitia menciona que es un fenómeno global. "La Organización Mundial de la Salud ha advertido sobre una epidemia de suicidio y depresión. Las razones son múltiples: crisis económicas, pérdida de empleo y, especialmente entre los jóvenes, la falta de esperanza y las adicciones", explica.

Además, subraya la crisis en el sistema de salud mental, que está "colapsado" y carece de la educación emocional necesaria para que las personas se conecten con sus emociones. "Es fundamental estar atentos a los demás y detectar señales de alarma", enfatiza.

La psicóloga también destaca que muchos de los que llaman al CAS cambian de opinión sobre el suicidio, gracias a la escucha empática y la atención que reciben. Sin embargo, cuando no logran ayudar a una persona, sienten una profunda impotencia. "El trabajo voluntario implica un equilibrio entre la omnipotencia y la impotencia", señala.

Los perfiles de quienes llaman son diversos, desde personas con problemas de salud mental no atendidos hasta quienes experimentan soledad. "Llaman personas de todas las edades y condiciones, y muchos se sienten solos, aunque no lo estén objetivamente", explica.

En relación a la percepción común de que "el que se quiere suicidar no avisa", Azcoitia considera que es un mito. "Muchas veces, quienes están en crisis avisan de distintas maneras, aunque esos avisos pueden estar encriptados", afirma.

Sobre el rol de los medios de comunicación, la experta subraya la importancia de hablar del suicidio con responsabilidad, brindando información útil y evitando el amarillismo. "Hablar del suicidio puede aliviar a quienes lo padecen", concluye.

Finalmente, hace un llamado a las autoridades para que refuercen las políticas de salud mental. "Es fundamental que se implementen las leyes ya diseñadas y se trabaje en conjunto con ONG para abordar esta problemática", concluye María Fernanda Azcoitia.