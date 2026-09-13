FOTO: El alarmante aumento del suicidio en Argentina y su complejidad desde la psiquiatría

Buenos Aires, 13 septiembre (NA) - El creciente número de suicidios en Argentina se ha convertido en una cuestión de gran preocupación. En 2025, el Sistema Nacional de Información Criminal registró 5.209 muertes por suicidio, lo que representa un aumento del 22,6% respecto al año anterior, con una tasa de 11,8 cada 100.000 habitantes mayores de cinco años, la cifra más alta desde 2016.

Desde la perspectiva de la psiquiatría, es fundamental evitar simplificaciones. El suicidio es un fenómeno complejo, influenciado por factores psicológicos, psiquiátricos, familiares, sociales y culturales. Por lo tanto, considerar este fenómeno como un problema individual de salud mental es una visión reduccionista.

El impacto en los jóvenes es especialmente alarmante. Junto a los trastornos mentales y el abuso de sustancias, es esencial considerar las vulnerabilidades contemporáneas. Se observan formas de sufrimiento que se manifiestan a través de sentimientos de insuficiencia y la presión de cumplir con expectativas sociales. Además, la incertidumbre sobre el futuro, la soledad y una cultura que prioriza la inmediatez y el rendimiento agravan esta situación. Las redes sociales, al mostrar imágenes idealizadas de éxito y felicidad, aumentan la comparación y, por ende, la vulnerabilidad.

Otro aspecto preocupante es la alta mortalidad masculina. Aunque las mujeres reportan más intentos de suicidio, la letalidad es significativamente mayor en los hombres.

En respuesta a esta crisis, Argentina cuenta con una Ley Nacional de Prevención del Suicidio, pero el reto radica en implementar políticas efectivas que incluyan detección temprana, acceso a atención oportuna, seguimiento post-intento y colaboración entre salud, educación, familias y comunidad.

Es un mito que preguntar sobre ideas suicidas incite a la acción. Escuchar y brindar apoyo puede ser determinante. Sin embargo, ante un aumento tan significativo, la prevención debe ir más allá de la intervención en crisis. Es esencial abordar el sufrimiento psíquico, fomentar vínculos y crear condiciones que permitan a las personas recuperar sus expectativas y proyectos de vida.

En la obra "Los árboles mueren de pie" de Alejandro Casona, se sugiere que una sola palabra, como "mañana", puede abrir nuevas posibilidades ante una decisión suicida. La prevención no solo implica tratamientos y políticas públicas, sino también la capacidad de ayudar a quienes están en crisis a imaginar un futuro.

Agencia NA