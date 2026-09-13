Compuesto oculto en alimentos saludables podría agravar la inflamación intestinal en IBD

Los alimentos como la espinaca, almendras y batatas son reconocidos por su alto valor nutricional. Sin embargo, un nuevo estudio realizado por la Universidad de Carolina del Norte sugiere que un compuesto natural presente en estos alimentos podría contribuir a la inflamación intestinal en personas con enfermedad inflamatoria intestinal (IBD).

La investigación, publicada el 13 de agosto de 2026 en la revista Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology, fue liderada por la investigadora postdoctoral Anna Salvador, PhD, RD, LDN, en el laboratorio del Dr. Shehzad Z. Sheikh, profesor de Medicina y Genética.

Los científicos examinaron la actividad genética, los niveles de oxalato en las heces y los patrones dietéticos en personas con IBD y en personas sin la enfermedad. También realizaron experimentos en ratones y células cultivadas para investigar cómo el oxalato dietético podría influir en la inflamación del revestimiento intestinal.

IBD podría alterar la capacidad intestinal para manejar el oxalato

El oxalato es un compuesto natural que se encuentra en todos los alimentos de origen vegetal. En un sistema digestivo sano, la mayor parte del oxalato dietético se elimina en las heces. Sin embargo, los investigadores hallaron que dos proteínas transportadoras responsables de mover el oxalato fuera del intestino, SLC26A2 y SLC26A3, estaban presentes en niveles consistentemente más bajos en el tejido intestinal de pacientes con colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn.

Esta reducción se observó en los tejidos afectados, independientemente de si había inflamación activa. Además, los investigadores encontraron que cuanto más inflamado estaba el tejido, menor era la expresión de estos transportadores.

Cuando estos sistemas de transporte están dañados, se absorbe menos oxalato dietético. Esto deja más oxalato en el entorno intestinal, donde los nuevos hallazgos sugieren que podría amplificar la inflamación ya asociada con la IBD.

Pacientes con Crohn presentaron más oxalato a pesar de dietas similares

Uno de los hallazgos más impactantes involucró a personas con enfermedad de Crohn, quienes presentaron niveles significativamente más altos de oxalato en sus heces en comparación con personas sanas, a pesar de que ambos grupos consumían cantidades similares de alimentos vegetales.

Los investigadores llegaron a esta conclusión utilizando dos enfoques diferentes: un cuestionario dietético validado y el metabarcoding de ADN, un método molecular que detecta las especies de plantas representadas en las muestras de heces.

Según los investigadores, esta es la primera vez que se utiliza el metabarcoding de ADN para evaluar la dieta en una población con IBD.

La Dr. Salvador comentó: "Por primera vez, observamos que los pacientes con IBD y los controles sanos consumían cantidades similares de alimentos vegetales, pero los pacientes con CD aún tenían más oxalato en sus heces. Esto nos dijo que no se trata solo de lo que comen los pacientes. Algo es fundamentalmente diferente en cómo su intestino maneja el oxalato".

El resultado sugiere que el aumento del oxalato en los intestinos podría estar impulsado menos por la cantidad de oxalato que una persona consume y más por un problema biológico en cómo el intestino lo procesa.

Experimentos en animales fortalecen la relación

Los investigadores también probaron los efectos del oxalato en varios modelos animales. Los ratones que recibieron una dieta suplementada con oxalato junto con una sustancia que induce colitis tenían un 60% menos de probabilidades de sobrevivir que aquellos que no recibieron oxalato adicional.

En dos modelos de ratones genéticamente propensos a desarrollar colitis espontánea, el oxalato dietético también causó que la enfermedad apareciera antes y se volviera más grave. Es importante destacar que los genes responsables del transporte de oxalato ya eran menos activos en estos ratones susceptibles antes de que se añadiera oxalato a sus dietas.

Los experimentos en cultivos celulares produjeron otra pista: el oxalato intensificó las respuestas inflamatorias en macrófagos y células dendríticas, células inmunitarias que desempeñan papeles importantes en la protección y regulación del intestino.

Un posible marcador de enfermedad de Crohn más severa

El equipo también exploró si los genes relacionados con el oxalato podrían proporcionar pistas sobre cómo progresa la enfermedad de Crohn. En un análisis exploratorio, la baja expresión de otro transportador llamado SLC26A6 se asoció con la enfermedad de Crohn con estenosis, una forma más agresiva de la condición en la que se acumula tejido cicatricial, causando que partes del intestino se estrechen.

Casi el 75% de los pacientes con baja expresión de SLC26A6 tenían enfermedad de estenosis. Esto plantea la posibilidad de que la actividad del transportador de oxalato podría ayudar a los médicos a identificar a los pacientes con mayor riesgo de desarrollar enfermedades más severas.

La Dr. Sheikh afirmó: "La Dr. Salvador realmente conceptualizó y llevó a cabo este trabajo desde el principio. Ella planteó una pregunta que no se había hecho antes: ¿Qué pasaría si una molécula dietética específica es un impulsor activo de la inflamación intestinal en la IBD, no solo un espectador? La rigurosidad que aportó a la respuesta es lo que hace que estos hallazgos sean tan convincentes".

Implicaciones de los hallazgos para personas con IBD

Los resultados no sugieren que las personas con IBD deban eliminar los alimentos vegetales de sus dietas. En cambio, indican que en personas genéticamente susceptibles, incluso cantidades moderadas de oxalato podrían contribuir a la inflamación del revestimiento intestinal. Los investigadores también sugieren que estudios previos sobre dieta e IBD podrían haber estado complicados por diferencias en cómo los pacientes individuales son expuestos o procesan el oxalato.

Aún es posible seguir una dieta basada en plantas nutricionalmente completa mientras se reduce la ingesta total de oxalato. El microbioma intestinal también podría proporcionar otra vía para el tratamiento. Ciertas bacterias intestinales, como Oxalobacter formigenes, pueden descomponer el oxalato. Estas bacterias son menos abundantes en personas con IBD.

Esto plantea la posibilidad de que futuros tratamientos basados en el microbioma podrían mejorar la descomposición del oxalato dentro del intestino, ofreciendo una alternativa a depender únicamente de la restricción dietética.

Se necesita más investigación antes de que cambien las pautas dietéticas

Los investigadores advierten que los hallazgos aún no son suficientes para respaldar recomendaciones formales sobre la ingesta de oxalato para personas con IBD. Estudios futuros deberán seguir a grupos más grandes de pacientes a lo largo del tiempo, combinando mediciones de oxalato en heces, ingesta dietética cuidadosamente documentada, perfiles moleculares y análisis del microbioma.

La Dr. Sheikh concluyó: "Para los pacientes que viven con enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, esta investigación abre un nuevo ángulo terapéutico que conecta la comida en su plato con la inflamación en su intestino. La dieta es una de las palancas más poderosas y modificables que tenemos en medicina, y este estudio nos brinda un marco molecular para comenzar a usarla de manera más precisa".

El estudio fue apoyado por la Helmsley Charitable Trust, el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK), la Iniciativa Chan Zuckerberg, Schmidt Sciences, el Burroughs Wellcome Fund y otras fuentes de los Institutos Nacionales de Salud.