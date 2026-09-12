Quiniela matutina: conocé los números ganadores de este sábado 12 de septiembre

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El número de sorteo 18888, correspondiente a la quiniela matutina, se llevó a cabo el sábado 12 de septiembre a las 15:00, destacando el número a la cabeza 7107, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Revolver).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 7107

2° 0652

3° 6837

4° 1845

5° 9513

6° 0584

7° 3435

8° 3278

9° 0759

10° 2209

11° 3630

12° 7712

13° 8010

14° 2230

15° 5024

16° 8053

17° 6768

18° 5188

19° 2187

20° 8221