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Quiniela matutina: conocé los números ganadores de este sábado 12 de septiembre

El sorteo número 18888 de la quiniela matutina se realizó este sábado a las 15 horas, destacando el número 7107 como el ganador a primera. Conocé todos los resultados.

12/09/2026 | 15:36Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 18888, correspondiente a la quiniela matutina, se llevó a cabo el sábado 12 de septiembre a las 15:00, destacando el número a la cabeza 7107, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Revolver).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 7107
2° 0652
3° 6837
4° 1845
5° 9513
6° 0584
7° 3435
8° 3278
9° 0759
10° 2209
11° 3630
12° 7712
13° 8010
14° 2230
15° 5024
16° 8053
17° 6768
18° 5188
19° 2187
20° 8221

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18888 de la quiniela matutina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 12 de septiembre a las 15:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número ganador a primera fue 7107.

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

¿Cómo se interpreta el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (Revolver).

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