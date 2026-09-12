Luciana Aymar en Cadena 3: "Prender la antorcha de los Suramericanos me enorgullece como rosarina"

Luciana Aymar vuelve a ser protagonista en un gran evento deportivo en Rosario. La ex capitana de Las Leonas y una de las máximas referentes del hockey argentino participa de la apertura de los XIII Juegos Suramericanos como embajadora y tendrá a su cargo uno de los momentos centrales de la ceremonia: el encendido del pebetero. “Es la idea, aparecer ahí a último momento para prender el pebetero, que va a ser algo nuevo para mí. Nunca me tocó esa parte”, contó en diálogo con Cadena 3 Rosario.

Para Aymar, ese instante tiene un significado especial porque marca el verdadero comienzo de la competencia para los atletas. “El atleta en sí está enfocado en el momento que se prende porque ahí es como que, bueno, ya está, arrancó. Acá empieza todo lo deseado, lo que estamos esperando”, explicó. En ese sentido, reconoció que vivirlo por primera vez la llena de emoción y destacó la infraestructura que la provincia preparó para los Juegos.

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“Para mí es súper, súper emotivo poder estar acá, ver todo lo que ha logrado la provincia de Santa Fe en cuanto a infraestructura para el deporte”, sostuvo. Y agregó: “Yo siempre dije que para mí el deporte es apostar, invertir en futuras generaciones porque te brinda un montón de valores”. Para la rosarina, el evento también puede servir para acercar a nuevas familias y chicos a las distintas disciplinas deportivas.

El momento del encendido también le traerá recuerdos de su propia carrera. Aymar recordó las inauguraciones de los Juegos Olímpicos y Panamericanos en las que participó y relacionó la ceremonia con una experiencia muy especial para Rosario. “Me hace acordar mucho a cuando fue la final de la Copa del Mundo 2010, donde festejamos en ese lugar”, dijo en referencia al Monumento Nacional a la Bandera. “Estar prendiendo la antorcha para mí, en lo personal como atleta, como rosarina, me enorgullece mucho”, afirmó.

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La exjugadora también destacó el impacto que los Juegos pueden tener sobre Rosario y su futuro deportivo. “Rosario es cuna de grandes deportistas”, señaló, y consideró que contar con nueva infraestructura representa “un paso muy grande para seguir teniendo esa infraestructura que necesitamos para que el deporte se siga desarrollando”. Según explicó, también es una oportunidad para “seguir inspirando a todos los niños que van a ser la futura generación de nuestro deporte”.

¿Pero qué tiene Rosario para que de la ciudad hayan salido tantos deportistas destacados? Para Aymar, la respuesta está en una combinación de clubes, barrios y familia. “Yo creo que es la historia nuestra de la familia deportiva, de los clubes, del barrio”, explicó. Recordó su propia infancia jugando “al fútbol, al tenis, al hockey en la calle” y sostuvo que esa cercanía con el deporte se transmite entre generaciones: “La familia ha estado tan cerca de los clubes, de los barrios, transmitiendo el deporte, hace que sigan saliendo buenos deportistas”.

FOTO: Luciana Aymar, rosarina, campeona olímpica y mundial con Las Leonas.

Aymar también habló sobre el presente del hockey argentino después del título mundial conseguido por Las Leonas y el tercer puesto de Los Leones. Destacó especialmente el crecimiento de las nuevas generaciones y el lugar que volvió a ocupar el hockey argentino a nivel internacional. Además, recordó su reciente viaje a Bélgica, donde presenció la final y recibió un reconocimiento de la Federación Internacional de Hockey: “Nunca esperé que me dieran ese reconocimiento. Así que, bienvenido para mí, también es muy satisfactorio. Y obviamente para el hockey”.

Aunque disfruta de esta nueva etapa, reconoció que todavía extraña la competencia. “El atleta de alto rendimiento siempre va a extrañar esos momentos de adrenalina en un campo de juego y vestir la camiseta argentina sobre todas las cosas”, expresó. Al hablar de qué significa para ella sentirse “invencible”, eligió una definición ligada al esfuerzo: “Buscar la mejor versión de uno mismo permanentemente”. Antes de despedirse, dejó una invitación para los argentinos: “Invitarlos a que estén alentando a los atletas, a que estén disfrutando de semejante evento” y, especialmente, a que acerquen a sus hijos a las distintas disciplinas para aprovechar las instalaciones preparadas para los Juegos.

Entrevista de Jonatan Raimundo.