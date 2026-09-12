Alerta amarilla por lluvias y nevadas en el oeste de Córdoba: cómo seguirá el tiempo

FOTO: El Camino de las Altas Cumbres, con neblina y aguanieve (Foto: @PoliciaCbaOf)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por lluvias y nevadas para distintos sectores del oeste y noroeste de Córdoba durante este sábado 12 de septiembre.

La alerta por lluvias alcanza sectores de los departamentos Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto y San Javier.

Se estiman acumulados de entre 15 y 35 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual. Dentro de la región comprendida por este aviso, las precipitaciones serán en forma de nieve o aguanieve en las zonas más elevadas.

Por su parte, la alerta por nevadas abarca una franja serrana del oeste provincial y afecta a sectores de los departamentos Punilla, Colón, Pocho, San Alberto, San Javier, Santa María, Calamuchita y Río Cuarto.

El SMN anticipó lluvias y nevadas, con una acumulación de nieve que podría alcanzar entre 5 y 10 centímetros en las zonas de mayor altura, aunque esos registros también podrían superarse en puntos aislados.

En los sectores más bajos alcanzados por esta última advertencia, las precipitaciones podrán presentarse como lluvia y nieve mezcladas, o únicamente como lluvia.

En diálogo con Cadena 3, Marcelo Madelón, pronosticador del Aeropuerto de Córdoba, explicó que la jornada tendrá una particularidad: la temperatura continuará descendiendo, en lugar de aumentar hacia la tarde. "La máxima ya se produjo a la medianoche", señaló, y anticipó que el descenso seguirá acompañado por viento sur.

Para la ciudad de Córdoba, el pronosticador anunció precipitaciones débiles y algunas lloviznas. Además, advirtió que la nieve podría alcanzar sectores de menor altura: "Podríamos tener nevadas un poquito más abajo, quizás en las localidades turísticas de los valles de Punilla, Calamuchita y Traslasierra".

Madelón remarcó que las condiciones ya estaban previstas y recordó que el SMN había emitido una alerta para las sierras cordobesas desde el viernes. También mencionó que se registraban nevadas en San Luis, Mendoza y parte de San Juan.

Sobre la continuidad del tiempo, anticipó: "Mañana domingo sigue el frío, con cielo cubierto, y ya puede comenzar a mejorar a partir del lunes".

El pronosticador señaló que después se espera un cambio en las condiciones. "La próxima semana será totalmente distinta. Podremos comenzar a ver la primavera de una vez por todas, con valores térmicos bastante más altos de los que hay ahora", sostuvo.

Consultado por el Día de la Primavera, mencionó mucho calor para el domingo 20 y "posiblemente un cambio de tiempo hacia el domingo a la noche, madrugada del lunes 21".

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Entrevista de "Titi" Ciabattoni.