Trump revela que hutíes de Yemen pidieron a EE.UU. no intervenir en el conflicto

Buenos Aires, 12 de septiembre (NA) — Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, afirmó este sábado que los rebeldes hutíes de Yemen solicitaron a Washington que no se involucre en el conflicto yemení, según reportaron diversos medios internacionales y corroboró la Agencia Noticias Argentinas.

"Hemos tenido discusiones. Los hutíes nos llamaron y no quieren luchar contra nosotros. No quieren que vayamos tras ellos", comentó Trump a la prensa durante una visita a Irlanda.

Trump también mencionó que tuvo una conversación con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, a quien describió como un "amigo". A pesar de la creciente tensión en la región, Trump pronosticó que "todo va a salir maravillosamente".

De acuerdo con el medio estadounidense Axios, Bin Salmán se comunicó en dos ocasiones con Trump el jueves pasado para solicitar que Estados Unidos llevara a cabo ataques contra los hutíes, propuesta que fue rechazada por Washington.

La ofensiva de los hutíes ha dejado a Arabia Saudita, principal exportador mundial de petróleo, en una situación complicada, enfrentando múltiples frentes de conflicto.

El estrecho de Ormuz, ubicado al otro lado de la península, permanece casi bloqueado por Irán desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, lo que hace que Arabia Saudita necesite asegurar sus exportaciones de crudo a través del Mar Rojo.

Recientemente, las infraestructuras petroleras sauditas fueron atacadas por los hutíes, quienes utilizan drones y misiles, y han tomado control de una importante ruta marítima que conecta Europa y Asia.