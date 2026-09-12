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Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este sábado 12 de septiembre

Este sábado 12 de septiembre, Santa Fe presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 9° y 16°. Se espera cielo nublado y condiciones estables durante el día.

12/09/2026 | 12:16Redacción Cadena 3

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Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el sábado 12 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

Las condiciones actuales en Santa Fe indican un cielo con nubes cubiertas, con una temperatura de 15°. La sensación térmica es de 15°, con una humedad del 65%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2.68 m/s desde el sureste, y la presión atmosférica se mantiene en 1026 hPa.

El clima hoy sábado 12 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 9° y una máxima de 16°. Las condiciones de viento son suaves, con ráfagas que no superan los 3 m/s. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que podría generar una sensación de frescura durante la tarde. No se anticipan lluvias, por lo que se espera un día estable aunque nublado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el domingo 13 de septiembre, se espera una mínima de 9° y una máxima de 18°, con cielo nublado. El lunes 14, las temperaturas oscilarán entre 9° y 18°, manteniendo el cielo cubierto. El martes 15, se prevé un aumento en la temperatura, con mínimas de 7° y máximas de 22°, y cielo despejado. El miércoles 16, la mínima será de 10° y la máxima alcanzará los 23°, también con cielo despejado. Finalmente, el jueves 17, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 24°, con cielo nublado.

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