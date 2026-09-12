Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este sábado 12 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo de Rosario está cubierto por nubes, con una temperatura actual de 12°. La sensación térmica es de 11°. La humedad se encuentra en un 66%, lo que contribuye a una atmósfera algo pesada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla desde el sur a una velocidad de 8 km/h, lo que puede hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca.

El clima hoy sábado 12 de septiembre

Para este sábado 12 de septiembre, se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 12°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un viento que podría variar en intensidad. No se anticipan lluvias, pero el cielo permanecerá mayormente nublado durante el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentarán con un clima variado. Para el domingo, se espera una mínima de 6° y una máxima de 18°, con cielo parcialmente nublado. El lunes, las temperaturas oscilarán entre 6° y 18°, con nubes dispersas. El martes, el clima mejorará notablemente, alcanzando una mínima de 7° y una máxima de 23°, con cielo despejado. El miércoles, se mantendrán condiciones similares, con temperaturas entre 9° y 23°. Finalmente, el jueves, se prevé una mínima de 11° y una máxima de 24°, con cielo nublado.