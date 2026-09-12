Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este sábado 12 de septiembre

Este sábado 12 de septiembre, el clima en Mendoza se caracteriza por un ambiente frío y nublado. Las temperaturas actuales rondan los 4°, con una sensación térmica que baja a -0°. La humedad se sitúa en un 68%, lo que contribuye a la sensación de frío en la región. El viento sopla a 5 m/s desde el sur, y la visibilidad es óptima, alcanzando los 10 kilómetros.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera una mínima de 2° y una máxima de 7°. Las condiciones de cielo permanecerán cubiertas durante la mayor parte del día, lo que puede influir en la percepción térmica. La presión atmosférica se mantiene en 1037 hPa, lo que indica estabilidad en el clima, aunque con la presencia de nubes.

Para los próximos días, el pronóstico muestra un cambio gradual en las temperaturas. El domingo 13 de septiembre, se anticipa un cielo despejado con mínimas de 2° y máximas de 12°. El lunes 14, las temperaturas seguirán en ascenso, alcanzando mínimas de 6° y máximas de 18°, también con cielo despejado. El martes 15, las mínimas serán de 9° y las máximas de 20°, con algunas nubes dispersas. Finalmente, el miércoles 16 se prevé un clima similar, con mínimas de 13° y máximas de 22°, manteniendo el cielo mayormente despejado.

Este cambio en las temperaturas sugiere un inicio de semana más cálido, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones climáticas, ya que las variaciones pueden ser significativas en esta época del año.