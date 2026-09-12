FOTO: Buenos Aires adaptará 18 calles para la circulación del nuevo Trambus a partir del 15 de septiembre

Buenos Aires, 12 septiembre (NA) -- Unas 18 calles porteñas cambiarán el sentido para adaptarse a la circulación del nuevo Trambus, a partir del próximo martes 15 de septiembre, como parte de las adecuaciones necesarias para la puesta en funcionamiento de la nueva línea de transporte público 100% eléctrica que comenzará a operar a fines de 2026.

Así lo dispuso el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sobre una primera etapa que alcanzará a cinco calles de los barrios de Caballito y Almagro. De esta manera, se apunta a facilitar las maniobras y mejorar las condiciones de seguridad vial y accesibilidad. Los cambios se realizarán de manera progresiva en tres partes y estarán acompañados por agentes de tránsito.

A partir del 15 de septiembre, la avenida La Plata, entre Chaco/Quito y avenida Rivadavia, pasará a tener sentido único de sur a norte, mientras que José Mármol, entre avenida Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, circulará de norte a sur.

En tanto, Hipólito Yrigoyen, entre Muñiz y José Mármol, tendrá doble sentido; Quito, entre avenida La Plata y Muñiz, será de sentido único de oeste a este, y Pringles, entre Lezica y avenida Rivadavia, tendrá sentido único de norte a sur.

En esta instancia se modificarán las condiciones de estacionamiento en algunos sectores. En Avenida La Plata quedará prohibido estacionar durante las 24 horas en ambas manos, mientras que en Quito se permitirá del lado par y estará prohibido estacionar y detenerse del lado impar, donde se encuentra la ciclovía.

Además, se modificará el recorrido de la línea 2 de colectivos en sentido hacia Lomas del Mirador. Actualmente transita por Quito, avenida La Plata y avenida Rivadavia, pero con el nuevo esquema circulará por Quito, Quintino Bocayuva y avenida Rivadavia.

La segunda etapa incluirá modificaciones en avenida Honorio Pueyrredón, avenida Acoyte, Juan B. Ambrosetti, Felipe Vallese y Balcarce, mientras que en la tercera se modificarán los sentidos de circulación de Zañartú, Gibson y Butteler.

El ministro de Movilidad e Infraestructura porteño, Pablo Bereciartua, sostuvo que la incorporación del Trambus forma parte de una transformación de la movilidad de la Ciudad y remarcó que el objetivo es avanzar hacia una red de transporte "integrada, moderna y sustentable".

El Trambus contará con un recorrido de 20 kilómetros entre Nueva Pompeya, la Costanera Norte y Aeroparque, atravesará ocho barrios y tendrá carriles exclusivos y preferenciales.

El sistema dispondrá además de prioridad de paso en las principales intersecciones mediante "semáforos observados", que podrán extender el tiempo de luz verde ante la aproximación de una unidad.

Las unidades serán 100% eléctricas, silenciosas y sin emisiones, tendrán piso bajo, rampas en todas las puertas, espacios para personas con movilidad reducida y cochecitos, WiFi gratuito, validadoras multipago y cartelería audiovisual con información en tiempo real.

El recorrido tendrá paradas aproximadamente cada 500 metros y contará con once paradores icónicos ubicados en puntos estratégicos, que funcionarán como nodos de conexión con otros medios de transporte.

La traza permitirá combinar con las líneas de subte A, B, D, E y H y con cuatro líneas de trenes metropolitanos, además de la red pública de bicicletas EcoBici.

El sistema unirá los barrios de Nueva Pompeya, Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo y Palermo, y permitirá viajes directos entre Nueva Pompeya y la Costanera Norte.

Las unidades, que serán construidas en Argentina, tendrán capacidad para transportar 80 pasajeros en su versión estándar y 120 en los coches articulados.