Confesó robos y quedó en libertad tras recibir una condena de tres años de prisión condicional

Rubén Darío Maldonado, un hombre de 40 años, confesó una serie de robos en el sur tucumano y quedó en libertad tras recibir una condena de tres años de prisión condicional.

Los delitos más destacados incluyen el robo de un iPhone a una joven que esperaba el colectivo en Concepción. Además, Maldonado sustrajo bebidas en comercios de esa ciudad y de Aguilares.

El detenido actuaba en compañía de un cómplice. Según los informes, uno de ellos distraía a los cajeros, mientras que el otro escondía las botellas entre sus ropas.

La resolución del caso se dio a conocer esta semana, cuando se dictó la condena que no implica prisión efectiva, ya que Maldonado solo deberá cumplir reglas de conducta durante el período de la condena.

Informe de Rosalía Cazorla