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Confesó robos y quedó en libertad tras recibir una condena de tres años de prisión condicional

El detenido actuaba en compañía de un cómplice. Según los informes, uno de ellos distraía a los cajeros, mientras que el otro escondía las botellas entre sus ropas.

12/09/2026 | 09:07Redacción Cadena 3

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Robos en Tucumán: la condena que sorprende

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  1.

    Audio. Confesó robos y quedó en libertad: fué condenado a tres años de prisión condicional en Tucumán

    Panorama Federal

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Rubén Darío Maldonado, un hombre de 40 años, confesó una serie de robos en el sur tucumano y quedó en libertad tras recibir una condena de tres años de prisión condicional.

Los delitos más destacados incluyen el robo de un iPhone a una joven que esperaba el colectivo en Concepción. Además, Maldonado sustrajo bebidas en comercios de esa ciudad y de Aguilares.

El detenido actuaba en compañía de un cómplice. Según los informes, uno de ellos distraía a los cajeros, mientras que el otro escondía las botellas entre sus ropas.

La resolución del caso se dio a conocer esta semana, cuando se dictó la condena que no implica prisión efectiva, ya que Maldonado solo deberá cumplir reglas de conducta durante el período de la condena.

Informe de Rosalía Cazorla

Lectura rápida

¿Quién confesó una serie de robos?
Rubén Darío Maldonado confesó los robos.

¿Qué condena recibió?
Recibió tres años de prisión condicional.

¿Dónde ocurrieron los delitos?
Los robos ocurrieron en Concepción y Aguilares.

¿Cómo actuaba Maldonado?
Actuaba en compañía de un cómplice que distraía a los cajeros.

¿Qué deberá cumplir Maldonado durante su condena?
Deberá cumplir reglas de conducta durante el período de la condena.

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