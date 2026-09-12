Detuvieron a tres jóvenes por intento de robo en Barracas: acumulan 18 antecedentes penales
Las aprehensiones se llevaron adelante en el barrio porteño de Barracas donde intentaron robar una moto estacionada.
FOTO: Detienen a tres jóvenes por intento de robo en Barracas: acumulan 18 antecedentes penales
Dos menores de edad, de 13 y 15 años, y un joven de 18 fueron detenidos por robo en el barrio porteño de Barracas, cuando intentaban hurtar una motocicleta estacionada: entre los tres suman un total de 18 antecedentes penales.
Según el parte oficial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, las aprehensiones se llevaron a cabo por efectivos de la Policía de la Ciudad. El acusado, de 13 años, registra cinco antecedentes por los delitos de robo y tentativa de robo entre abril y agosto de este año.
Por su parte, el adolescente de 15 años tiene un prontuario con diez hechos de robos y hurtos o tentativas. Ocho de los cargos que se le endilgan ocurrieron durante los últimos cinco meses. El único mayor de edad, de 18 años, tiene tres antecedentes por robo y hurto, desde 2022.
El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Intervenciones Rápidas en Vieytes al 1400, luego de que observaran a los tres imputados cuando corrían y al damnificado que pedía auxilio.
Los efectivos intervinieron y demoraron a los sospechosos, que después fueron señalados por el damnificado como las personas que, momentos antes, habían intentado sustraer su vehículo Honda Twister, estacionado frente a su domicilio.
Por disposición del Juzgado Nacional de Menores 7, a cargo de Gonzalo Oliver de Tezanos, Secretaría 19, uno de los detenidos, de 18 años, quedó imputado por robo en grado de tentativa. Además, los menores fueron trasladados al Instituto Inchausti.
Lectura rápida
¿Quiénes fueron detenidos?
Dos menores de 13 y 15 años, y un joven de 18 años.
¿Dónde ocurrió el hecho?
En el barrio porteño de Barracas, Buenos Aires.
¿Cuántos antecedentes tienen?
Sumando entre ellos, tienen un total de 18 antecedentes penales.
¿Qué intentaron robar?
Intentaron hurtar una motocicleta estacionada, una Honda Twister.
¿Qué sucedió después?
Los detenidos fueron trasladados al Instituto Inchausti y uno de ellos quedó imputado por robo en grado de tentativa.
[Fuente: Noticias Argentinas]