Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este sábado 12 de septiembre

El clima en Córdoba para este sábado 12 de septiembre se caracteriza por un ambiente fresco y lluvioso. Actualmente, se registran lluvias ligeras que contribuyen a una sensación térmica de apenas 2°. La temperatura actual es de 6° y la humedad alcanza el 87%, lo que genera una atmósfera bastante húmeda y fría.

En cuanto a las condiciones del viento, se presenta con una velocidad de 7 m/s desde el sur, lo que puede acentuar la sensación de frío en la región. La visibilidad es de 1124 metros, lo que indica que las lluvias no están generando problemas significativos en este aspecto. La presión atmosférica se mantiene en 1033 hPa, lo que es un indicador de estabilidad en la atmósfera.

Para el día de hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 4° y la máxima alcance los 10°. Las lluvias continuarán durante gran parte del día, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones y abrigarse adecuadamente. La combinación de la humedad y el viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que es importante estar preparados.

En el pronóstico extendido, se anticipa que el domingo 13 de septiembre la mínima será de 4° y la máxima de 7°, con cielos nublados. Para el lunes 14, se espera un leve ascenso en las temperaturas, con mínimas de 5° y máximas de 18°, y algunas nubes dispersas. A partir del martes 15, el clima se tornará más cálido, alcanzando mínimas de 9° y máximas de 23° con cielos despejados.

En resumen, este sábado 12 de septiembre se presenta un día fresco y lluvioso en Córdoba, donde las temperaturas no superarán los 10°. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las condiciones climáticas y abrigarse adecuadamente para enfrentar el frío.