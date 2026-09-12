Racing enfrenta a Huracán en un partido decisivo para el futuro de Vojvoda

Buenos Aires, 12 de septiembre (NA) -- Racing se medirá este domingo ante Huracán en la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Este encuentro podría resultar decisivo para el futuro de su entrenador Juan Pablo Vojvoda.

El partido está programado para las 21:30 y se disputará en el Estadio Tomás Adolfo Ducó. La cobertura en vivo será realizada por la Agencia Noticias Argentinas y se podrá seguir a través de TNT Sports. El árbitro designado para el encuentro es Pablo Dóvalo, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR.

Racing llega a este enfrentamiento en medio de una severa crisis deportiva, acumulando apenas cinco puntos en el Torneo Clausura, lo que ha generado la percepción de que el 2026 podría ser un año perdido para el club. La "Academia" no solo se encuentra en la última posición de la Zona B, sino que ocupa el vigésimo cuarto lugar en la tabla general, lo que podría poner en riesgo su permanencia en la categoría si continúa con esta racha negativa. Actualmente, el equipo ha registrado siete partidos sin victorias en el campeonato local.

La situación actual del equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda lo aleja de los puestos de clasificación a competencias internacionales, por lo que sus únicas oportunidades de acceder a estos torneos serían a través de la conquista del título en el Torneo Clausura o ganando la Copa Argentina.

Por su parte, Huracán también ha tenido un comienzo complicado en el Torneo Clausura, ocupando la undécima posición en la Zona B con solo 10 puntos. Sin embargo, una victoria podría catapultarlo a los puestos de clasificación a los playoffs.