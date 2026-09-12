Enfermedades respiratorias de riesgo en mayores de 80: claves para prevenir complicaciones

Buenos Aires, 12 de septiembre (NA) -- Las enfermedades respiratorias infecciosas más comunes, como la bronquitis, son particularmente preocupantes en adultos mayores. Esta dolencia llevó a la internación de la reconocida actriz y conductora Mirtha Legrand. Según el Dr. Martín Luis Sívori (M.N. 74.003), experto en neumonología, "después de los 50 años se produce un fenómeno de inmunosenescencia, donde el sistema inmunitario se debilita con la edad".

El especialista, quien es profesor adjunto regular de la Facultad de Medicina de la UBA y Director del Centro Universitario de Neumonología, añade que este debilitamiento es más notable después de los 70 y aún más después de los 80 años. Los virus que afectan con mayor frecuencia a los adultos mayores incluyen el de la influenza, el virus sincicial respiratorio (VSR), el COVID-19 y otros virus como el de parainfluenza y metapneumovirus. En el ámbito bacteriano, el neumococo es la principal preocupación, junto a otras bacterias como el Haemophilus influenzae.

Las infecciones respiratorias suelen tener una curva bimodal anual, con picos en otoño e invierno. Sin embargo, el Dr. Sívori aclara que "todo el año estamos expuestos a infecciones respiratorias, especialmente si hay enfermedades respiratorias de base". Las condiciones más comunes que aumentan el riesgo incluyen el asma y la EPOC.

La importancia de la vacunación en adultos mayores

Al ser consultado sobre la vacunación en adultos mayores, el Dr. Sívori destaca que "todo adulto mayor de 50 años tiene mayor riesgo de enfermedades respiratorias". Esta situación se agrava en personas con enfermedades preexistentes como asma, EPOC, fibrosis pulmonar o bronquiectasia, que limitan la defensa pulmonar.

"Las vacunas son cruciales para reducir la mortalidad y las hospitalizaciones relacionadas con virus y bacterias", asegura el especialista. Las vacunas han demostrado ser efectivas para el virus de la influenza, el VSR, el COVID y el neumococo. Además, menciona que "los adultos mayores que sufren complicaciones respiratorias pueden experimentar un deterioro significativo en su calidad de vida, incluyendo eventos cardiovasculares y deterioro cognitivo".

El Dr. Sívori también menciona que en Argentina existe un amplio Calendario Nacional de Vacunación, que incluye la vacuna contra la gripe para mayores de 65 años y para menores con enfermedades crónicas. La vacuna antineumocócica, por su parte, está disponible para mayores de 65 o para quienes tienen factores de riesgo.

La vacuna antigripal adyuvantada es otra opción, que aumenta la efectividad en la prevención de complicaciones. Además, se recomienda la vacuna contra el herpes zóster para pacientes mayores de 50 años y la del VSR para mayores de 60 con comorbilidades.

Impacto de la vacunación en la salud de los mayores

El médico destaca que la vacunación tiene un impacto significativo en la reducción de hospitalizaciones y en la mortalidad. Por ejemplo, la vacuna contra la gripe puede reducir las hospitalizaciones entre un 30% y un 40% y disminuir la mortalidad en un 16%. La vacuna contra el neumococo previene formas invasivas de la enfermedad en un 80% a 90% y la del VSR reduce hospitalizaciones en un 60% a 80% en mayores de 60 años.

"Las vacunas no solo previenen enfermedades respiratorias, sino que también reducen eventos cardiovasculares y cerebrovasculares", concluye el Dr. Sívori, quien enfatiza la importancia de mantener medidas preventivas como el lavado frecuente de manos y la ventilación de los ambientes.

Finalmente, el especialista invita a las familias y cuidadores a revisar las coberturas de vacunación y a mantener un control de las enfermedades de base, destacando que la prevención es clave para mejorar la calidad de vida en la tercera edad.