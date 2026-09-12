Fórmula 1: Colapinto 11° y Kimi sigue arriba, mientras chocan Hamilton y Bearman en el ensayo final

Kimi Antonelli marcó el mejor tiempo en la Práctica Libre 3, previa a la clasificación del Gran Premio de España de Fórmula 1, superando en el 'Madring' -5.416 mts.- madrileño a Charles Leclerc de Ferrari. La sesión estuvo interrumpida dos veces con bandera roja debido a los accidentes de Lewis Hamilton y Ollie Bearman. Franco Colapinto de Alpine fue 11°.

El argentino mejoró un poco el rendimiento flojo de su A526 en los ensayos del viernes y logró colocarse 10° a 1.549s de Antonelli usando gomas rojas -blandas- en los 5' minutos finales. Aunque, detrás suyo, apareció Gabriel Bortoleto con el Audi y lo desplazó a la P11, justo antes de la última bandera roja. Pierre Gasly fue 16° a 2.174s con el otro Alpine.

El piloto de Mercedes mantuvo el ritmo que ya había mostrado en los Libres 2 del viernes, logrando el mejor tiempo en la última sesión de una hora del sábado, la cual se vio interrumpida durante 30 minutos a causa de diversos incidentes.

A pesar de la necesidad de que equipos y pilotos recopilaran la mayor cantidad de información posible en el nuevo circuito antes de la crucial sesión de clasificación de más tarde, pasaron cinco minutos antes de que algún coche saliera a pista.

Los principales aspirantes esperaron aún más para realizar pruebas en condiciones lo más representativas posible; entre ellos figuraba Lando Norris, quien se había perdido casi la totalidad de los Libres 2 debido a un problema en la caja de cambios de su McLaren.

El vigente campeón del mundo abortó su primera vuelta lanzada con neumáticos Pirelli blandos tras saltarse la chicane de la curva 5, mientras que los Ferrari de Hamilton y Leclerc se situaban en lo más alto de la tabla de tiempos.

El ídolo local Carlos Sainz logró evitar por poco un choque frontal contra las protecciones en la curva 7, mientras que su compañero en Williams, Alex Albon, había rozado previamente el muro a la salida de la curva 20, rompiendo una bieleta de suspensión trasera.

Antonelli se situó en lo más alto de la tabla de tiempos al cumplirse los 20 minutos de sesión; el piloto de Mercedes marcó un 1:33.664, aunque poco después Leclerc rebajó la referencia hasta el 1:33.332.

Hamilton iba camino de superar a su compañero de equipo en su siguiente intento, pero el siete veces campeón del mundo chocó frontalmente contra las protecciones en la última curva, lo que provocó la aparición de la bandera roja.

El piloto de Ferrari intentó regresar a boxes arrastrando el alerón delantero roto y con un pinchazo en la rueda delantera derecha, pero finalmente se detuvo tras recibir varias órdenes del equipo para que parara.

La sesión se interrumpió temporalmente para reparar las protecciones y se reanudó cuando quedaban solo 15 minutos, lo que desató una gran actividad mientras los pilotos intentaban coger ritmo en una sola vuelta.

Entre ellos estaba Arvid Lindblad, que salió a pista por primera vez desde su accidente en los Libres 2 (FP2), después de que el equipo Racing Bulls se apresurara a solucionar un problema en su coche recién reconstruido.

Leclerc mejoró inmediatamente su mejor registro y se convirtió en el primer piloto en bajar de la barrera del 1:33 con un tiempo de 1:32.963; por su parte, el primer intento de Antonelli se quedó a tres décimas del tiempo de Oscar Piastri, mientras que George Russell se situaba cuarto, a medio segundo de distancia.

Norris se colocó a una décima del tiempo de referencia de Leclerc en apenas su tercera vuelta lanzada del día y con muy poco rodaje previo, antes de que Antonelli marcara un 1:32.797 para liderar la tabla a falta de cinco minutos para el final. Ese tiempo se mantuvo como el más rápido cuando se ondeó una segunda bandera roja en el último minuto, tras el accidente de Bearman con su Haas a alta velocidad en la curva 10, lo que obligó a su equipo a trabajar contrarreloj para estar listos para la clasificación.

Esto dejó a Antonelli con una ventaja de algo más de una décima sobre Leclerc, mientras que Piastri, Norris, Max Verstappen (Red Bull), Russell (Mercedes), el Red Bull de Liam Lawson, Nico Hülkenberg (Audi), Hamilton y el segundo Audi, pilotado por Gabriel Bortoleto, completaron los diez primeros puestos.

Franco Colapinto fue 11º con Alpine, seguido por los Haas de Esteban Ocon y Bearman, Lindblad y el segundo Racing Bulls, el de Yuki Tsunoda.

El Alpine de Pierre Gasly ocupó la 16ª posición, por delante del ídolo local Fernando Alonso (Aston Martin), Sainz, Lance Stroll (Aston Martin), los Cadillac de Sergio Pérez y Valtteri Bottas, y Albon, que no marcó tiempo.

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de formula1.com. Redacción y edición: Marcelo Cammisa