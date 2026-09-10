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Ushuaia se posiciona como clave en la logística antártica con nueva base naval propuesta

El intendente Walter Botto defiende la construcción de una base naval en Ushuaia, destacando su impacto en la logística antártica y la soberanía nacional.

10/09/2026 | 12:06Redacción Cadena 3

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El intendente de Ushuaia, Walter Botto, se pronuncia a favor de la construcción de una base naval integrada en la ciudad. Según su perspectiva, esta iniciativa tiene el potencial para el crecimiento logístico y turístico hacia la Antártida, además de ampliar la soberanía nacional.

Botto resalta que "uno celebra la base, yo creo que la base integral en Ushuaia geoestratégicamente es importante". En su análisis, insiste en la necesidad de enfocarse en el Atlántico Sur, especialmente en lo que se refiere a la Antártida y las Malvinas.

El intendente también hace hincapié en la importancia de mejorar la capacidad logística, indicando que es clave para las campañas antárticas, ya sean estas privadas o públicas. "Es importante poner una mirada hacia el Atlántico Sur", concluyó.

Las declaraciones de Botto se producen en un contexto donde el desarrollo de infraestructuras estratégicas podría posicionar a Ushuaia como un punto clave en la logística relacionada con el continente blanco y la región austral.

Informe de Sebastián Peri Robledo

Lectura rápida

¿Qué propone el intendente? La construcción de una base naval integrada en Ushuaia.

¿Quién es el impulsor de esta iniciativa? El intendente Walter Botto.

¿Cuándo se realizaron las declaraciones? Recientemente, en un contexto de desarrollo de infraestructuras estratégicas.

¿Dónde se ubicaría la base naval? En la ciudad de Ushuaia.

¿Por qué es importante esta base? Para el crecimiento logístico y turístico hacia la Antártida y para ampliar la soberanía nacional.

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