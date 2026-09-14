Defensores de Belgrano supera a Deportivo Madryn y se aleja de la zona de descenso en la Primera Nacional

Buenos Aires, 14 de septiembre (NA) – Defensores de Belgrano logró una victoria por 2-1 ante Deportivo Madryn en su estadio durante el encuentro correspondiente a la vigesimonovena fecha de la Primera Nacional 2026. Los goles del equipo local fueron anotados por el delantero Enzo González, quien se destacó con un doblete en los minutos 34 y 39 de la primera mitad. En el complemento, el extremo Nazareno Solís descontó desde el punto penal a los 15 minutos.

Con este resultado, el conjunto rojinegro asciende al duodécimo lugar de la zona A, acumulando 33 puntos y alejándose a tres unidades de la zona de descenso. Además, se encuentra a seis puntos de los puestos de clasificación para el torneo reducido, en los cuales se sitúa Madryn, que ocupa el cuarto lugar con 46 puntos.

Defensores de Belgrano sigue en una buena racha, sin conocer la derrota en los últimos tres partidos, tras haber atravesado una etapa complicada con siete encuentros sin victorias. En este período, el equipo ha sumado siete puntos de los últimos nueve posibles, lo que refuerza su objetivo de mantener la categoría y comienza a vislumbrar la posibilidad de disputar el reducido para el segundo ascenso a Primera División.

El equipo local abrió el marcador a los 34 minutos del primer tiempo, gracias a una pelota larga que Ezequiel Aguirre bajó de primera para la llegada de González, quien quedó mano a mano con el arquero y definió de manera cruzada.

Solo tres minutos después, un leve contacto del defensor Nicolás Ortiz contra Aguirre fue sancionado como penal. Enzo González se encargó de ejecutar la falta, ampliando la ventaja con un remate preciso que selló el 2-0.

Deportivo Madryn, por su parte, dejó escapar la oportunidad de sumar de a tres en una jornada en la que Ferro también dejó puntos en el camino, al empatar con Almirante Brown. A pesar del descuento de Solís, que llegó mediante otro penal, el equipo no pudo cerrar el partido y perdió terreno en la lucha por los puestos de vanguardia.

En la tabla de la zona A, Morón y el "Verdolaga" lideran con 55 puntos, seguidos por Godoy Cruz con 49. En la zona B, Tristán Suárez y Gimnasia de Jujuy comparten la punta con 52, mientras que Temperley se ubica tercero con 50 y Atlanta cuarto con 48.