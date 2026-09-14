Atenas de Río Cuarto clasificó a la próxima Copa Argentina

Atenas de Río Cuarto clasificó por segundo año consecutivo a la Copa Argentina, en esta ocasión para jugar la edición 2027 luego de su triunfo ante Juventud Antoniana por la penúltima fecha del Nonagonal del Torneo Federal “A”.

El reglamento de la Copa Argentina marca que los primeros cinco de cada zona, tienen premio.

Atenas superó a los salteños 3-1 y quedó en la segunda posición, a una fecha del final con 13 puntos.

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Victoria del albo 3 - 1 y clasificación a la #CopaArgentina ?????? pic.twitter.com/sXFqirXvsH — Atenas Río Cuarto (@AtenasRio4) September 13, 2026

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Si bien puede ser superado en la última jornada por Cipolletti y Olimpo, y ser alcanzado por Kimberley de Mar del Plata que suma 10 unidades, el partido entre sí lo ganó el elenco riocuartense 2-1.

Cabe recordar que este año, Atenas jugó los 32avos de final y fue eliminado por Independiente 4-2.

Pero en 2027 jugará por quinta vez el máximo torneo federal.

Por si fuera poco, Atenas también quedó a un paso de clasificar a los cuartos de final del Federal “A”, aunque resta conocer en qué posición quedará.

¿Y Argentino de Monte Maíz? El otro elenco cordobés del grupo tiene fecha libre el próximo fin de semana y con 11 puntos quedó “condenado” a jugar la reválida.

Está quinto en la tabla, es decir sin chances de cuartos de final y también fuera de la Copa Argentina ya que cualquier resultado entre Villa Mitre y Kimberley que juegan entre sí, lo dejará fuera de los primeros planos.

¿Quién más en la Copa Argentina 2027? En la zona A tienen su lugar asegurado San Martín y Sol de América de Formosa, más Gimnasia de Chivilcoy.

En este grupo, Sportivo Belgrano de San Francisco jugará la reválida.

En la zona B, además de Atenas, clasificó Alvarado de Mar del Plata.