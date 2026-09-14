Vojvoda sigue en Racing, pero su continuidad quedó en la cuerda floja

Juan Pablo Vojvoda continuará, al menos por ahora, como entrenador de Racing. El técnico se reunió este lunes con el presidente Diego Milito y el director deportivo Sebastián Saja, quienes le comunicaron su respaldo para seguir al frente del plantel. La decisión llegó después de la dura derrota ante Huracán, la sexta en nueve fechas del Torneo Clausura, que dejó a la Academia última en la Zona B y profundizó todavía más la crisis.

La continuidad de Vojvoda no significa que tenga el puesto asegurado a largo plazo. El entrenador dirigió por la tarde la primera práctica de la semana y apunta al partido del viernes ante Sarmiento de Junín, a las 21.15, en el Cilindro. Sin embargo, el margen es cada vez menor y los próximos resultados serán determinantes para su futuro.

La reunión entre Milito, Saja y Vojvoda

El encuentro se produjo antes del entrenamiento y duró alrededor de 20 minutos. Milito y Saja analizaron junto al entrenador el complicado presente del equipo y finalmente resolvieron darle una nueva oportunidad.

Vojvoda, por su parte, había dejado en claro después de la caída ante Huracán que no tiene intenciones de dar un paso al costado y que confía en poder revertir la situación.

“Todos dicen ‘bueno, dale, andate’. Yo no me siento que no sirvo. Les digo la verdad a todos acá en la cara, yo no me siento que no sirvo. Siento que no gano partidos y me duele, pero no siento que soy un entrenador que no sirva”.

El técnico también remarcó que no considera que el plantel esté entregado y aseguró sentir el respaldo de sus futbolistas.

“¿Qué querés, que abandone a mis jugadores? No es una decisión que me siente bien y no veo un equipo que esté entregado”.

El principal problema para Vojvoda son los resultados. Racing apenas ganó un partido en el Torneo Clausura, acumula ocho encuentros sin triunfos y quedó último en su zona después de la derrota ante Huracán.