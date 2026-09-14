Fórmula 1: Los ganadores y los perdedores del Gran Premio de España

El nuevo circuito ''Madring'' -5.416 mts.- inaugurado con el Gran Premio de España de Fórmula 1 confirmó las calidades de la ciudad de Madrid como anfitriona de esta clase de eventos, pero dejó muchas dudas sobre el diseño de una pista que provocó accidentes -sobre todo en las series menores- y dio paso el domingo a un ''Grand Prix'' lenitivo, casi, sin sobrepasos.

Los ases del Real Madrid compartiendo algunos minutos con Verstappen en el paddock

La convocatoria para los tres días fue comunicada oficialmente en la cifra de 353.000 espectadores, lo que conformó plenamente las previsiones de organizadores y autoridades de la ciudad.

La carrera, en nuestro análisis, deja otra vez como gran ganador a un Kimi Antonelli al que, además de las enormes condiciones que demuestra, los planetas se le alinean, una y otra vez. Norris le quitaba la posibilidad de triunfo al ''chiquilín'' de Mercedes, después de su gran pole del sábado. Pero entre la suerte y su equipo se encargaron de devolvérsela al italiano. El inglés se convirtió en el primer gran perdedor en la capital española.

Colapinto marchando 6° en el comienzo de la carrera en Madrid, tras una gran largada y la deserción de Hamilton

Entre las labores más positivas, destacamos también las de Verstappen, Leclerc, Lawson y Colapinto, que descolló nuevamente con el modesto Alpine.

Otros que se fueron mascullando broncas, además de los de McLaren, fueron, Russell de Mercedes, Lewis Hamilton de Ferrari y el local Carlos Sainz Jr. de Williams.

Pero, veámoslo bien en detalle en otro balance en contrastes de C3M, ''después de las carreras''.

Los ganadores y los perdedores del Gran Premio de España de Fórmula 1

Ganador: Andrea Kimi Antonelli -Mercedes AMG F1 Team, P1-

En una pista desafiante y peligrosa, Kimi fue tomando el ritmo con el paso de las vueltas en pista. Fue P2 detrás de Russell en FP1 -P2 +0.286s- y luego P1 en la FP2 con 1.338.662s, a 1s de la vuelta ideal de los simuladores (1.32.0s). Fue P1 en FP3 bajando su marca a 1.32.797s. Pero no pudo dar el golpe en la Qualy, en la que Norris se adelantó por apenas 0.011s. Largó el GP con todo pero no pudo con el McLaren en la vuelta inicial. Entró al box con el VSC de la v.14 para cambiar las gomas medias por duras. Y fue una de las claves para resolverle la carrera, porque Norris hizo una parada lentísima en la vuelta siguiente y cuando ya el VSC se había terminado. La otra, fue porque el AS que se quedó esperando Leclerc en punta nunca salió y cuando paró dejó a Kimi en la punta. 8ª victoria del año y de la carrera de este joven extraordinario, que sigue agigantando la brecha con su compañero Russell y ya le lleva 81 puntos en el campeonato.

Perdedor: Lando Norris -McLaren F1 Team, P3-

Lando tuvo que conformarse con el último lugar del podio, a pesar de que arrancó el ''Grand Prix'' saboreando la ilusión del primer puesto. Aguantó los ataques de Antonelli y Verstappen para cerrar en P1 el primer giro. Lideró la primera parte, con buena diferencia hasta que el VSC de Stroll apareció cuando ya había pasado la entrada de boxes. Antonelli, Verstappen y Russell entraron y él tuvo que seguir un giro más. Cuando entró, la neutralización se había terminado y sus rivales aceleraban a fondo. Para colmo, sus mecánicos demoraron 7s para el cambio. Cuando regresó, estaba 4°. La parada de obligatoria de Leclerc con bandera verde, le hizo ganar su 3° puesto. Está 4° en el campeonato, 5 puntos detrás de Hamilton.

Ganador: Max Verstappen -Red Bull Racing, P2-

Max no arrancó con mucha confianza en su coche, ni muy contento con el ''Madring'' -no le gustan las pistas urbanas- y fue uno de los primeros en advertir las dificultades de sobrepaso. En FP1 fue 5° +0.6s-; En FP2 fue 6° +0.4s; en FP3 fue 5° +0.3s. Sin embargo lo hizo bien clasificando, fue el más rápido en Q2 y P3 en Q3 a 0.1s. El domingo se saltó la curva 2 mientras luchaba con Hamilton y llegó a estar delante de Antonelli. Pero tuvo que devolver posiciones y pasó de 2° a 4°. El abandono de Hamilton, le dejó 3°. Recortó a Norris con su parada en la vuelta del VSC. Luego, logró alcanzar a Antonelli, demostrando así que el RB22 contaba con un buen ritmo de carrera. En los compases finales, contuvo a un Norris que venía atacando con fuerza, logrando así su segundo podio consecutivo.

Perdedor: George Russell -Mercedes AMG F1 Team, P5-

Salvo en FP1, el inglés volvió a estar todo el fin de semana detrás de su juvenil compañero, líder del campeonato. No hizo lo suficiente en clasificación y quedó 6°. El domingo tuvo un toque con Piastri en la partida, pero tuvo suerte y siguió 6°. El equipo lo llamó al box en el VSC, a pesar de que había largado con gomas duras. Posteriormente, al considerar que los medios no aguantarían hasta el final, lo llamaron en la v.28 para una segunda parada. Perdió posiciones de nuevo y terminó quinto.

Ganador: Charles Leclerc -Scuderia Ferrari, P4-

Una posición fuera del podio no es para celebrar demasiado en el equipo italiano, pero el año difícil del monegasco, en el que la lucha se le ha puesto más cuesta arriba contra su intenso compañero de equipo, más que con los rivales, termina fructificando. La rápida salida de Hamilton con problemas en los frenos, dejó a Charles como el encargado de defender los colores de Ferrari, algo que hizo con gran maestría. Con el neumático duro, completó un primer relevo excepcionalmente largo y lideró la carrera durante gran parte de la tarde. Sin embargo, al no producirse el AS que esperaban, finalmente tuvo que entrar en boxes en condiciones normales de carrera, lo que le hizo caer hasta la cuarta posición. Le descontó 10 puntos a Lewis y ahora está a 24.

Perdedor: Oscar Piastri -McLaren F1 Team, P8-

El australiano mismo, definió al GP en Madrid como "una tarde difícil". Tuvo un toque con Russell en los primeros metros de la carrera y su coche sufrió daños en el ala delantera. Con mucha pérdida de carga aerodinámica y con gomas duras, la aparición del VSC no le aportaba ventajas y no paró a cambiar sus gomas, quedando en P7. Como el AS que esperaba luego no aparecía, ingresó en la v.42. Se reincorporó 11° con gomas medias nuevas, detrás de Colapinto y Lindblad. Pudo con el británico, pero no con Franco y finalizó 8°.

Ganador: Liam Lawson -Red Bull Racing, P6-

En su última ''suplencia'' para el equipo grande de la casa, el neozelandés cumplió un trabajo muy correcto y aportó 8 puntos importantes para los de Milton Keynes. Alcanzó la Q3 por segunda vez en tres carreras y transformó la P8 en un 6° puesto, logrando así su segunda clasificación entre los siete primeros en tres carreras. Un resultado que no solo consolida su novena posición en la clasificación de pilotos, sino que también le sitúa a solo 12 puntos de Hadjar, que estará listo para regresar a su butaca en Baku.

Perdedor: Lewis Hamilton -Scuderia Ferrari, DNF-

El siete veces campeón del mundo tuvo su primer abandono de GP en la temporada en Madrid. Se había recuperado de un accidente en y llegó a luchar la pole en Q3, antes de clasificar 4° y postergar otra vez a su compañero Leclerc. Hizo una buena y peleaba por la punta en los primeros metros de la carrera. Pero un problema de frenos provocó su primera deserción desde el Gran Premio de São Paulo de 2025. Sigue siendo 3° en el campeonato, pero con Norris muy cerca y el puntero Antonelli 101 puntos arriba.

Ganador: Franco Colapinto -Alpine F1 Team, P7-

El nuestro tuvo uno de sus mejores desempeños en la F1, en la nueva pista madrileña. El ritmo del coche no apareció hasta la clasificación, el viernes entrenó a 1.8s y 2.2s de la punta. El sábado, a 1.5s. No parecía posible, pero atravesó toda la Qualy en el Top 10, para finalizar 9° -"fue mi mejor clasificación de F1", dijo-. Como siempre, sus largadas le mejoran -encima- lo que ya está bien hecho y cerró la primera vuelta del GP 7°, ganando posiciones con Lawson y Piastri. Cuando para Hamilton, quedó 6°. Pero, enseguida, el neozelandés de Red Bull lo superó con mucho mejor ritmo. Hizo bien la parada con el VSC y volvió a la pista 10° a 10s de Bortoleto. En la v.43 estaba pegado a la cola del Audi a quien superó en la antes que se detenga a cambiar gomas en la v.47. Franco tuvo muy buen ritmo sobre el final y le descontaba a Lawson. Mejoró un puesto más para P8 cuando se detuvo Piastri y perdió mucho tiempo retenido por su propio compañero, Gasly, lo que lo hizo mostrar su desagrado en la radio del ''team''.

Cuando Pierre paró, quedó 7°, con Lawson ya muy lejos adelante y Piastri cargando con todo, detrás. Pero lo controló bien y sumó 6 puntos que igualan su otra mejor posición del año, en Miami. Ya está 12° en el campeonato con 27 puntos, a 4 de Lindblad. Desde Miami, hasta aquí, ha sumado la misma cantidad de puntos que su ''team mate''. Y es el único piloto que ha completado todas las carreras en 2026, después del abandono de ayer de Hamilton. Un gran fin de semana para el argentino.

Perdedor: Carlos Sainz Jr. -Williams Racing, DNF-

El madrileño estaba exultante por el nuevo circuito, pero sus resultados en pista no fueron nada buenos, desde el inicio. P17 y P16, el viernes; P18, ensayando y P17 clasificando, el sábado. Tras una partida fulgurante, el domingo chocó con Yuki Tsunoda y sufrió daños en el fondo plano que le costaron una cantidad considerable de carga aerodinámica. Su difícil jornada se complicó aún más al recibir una penalización por chocar a su compatriota Alonso, que terminó indignado con él.

Cadena 3 Motor, con datos y reportes de formula1.com y @ColapintoWalls. Redacción y edición: Marcelo Cammisa.