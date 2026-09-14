Iván Marcone analiza la crisis de Independiente: "Estamos luchando contra el club"

Buenos Aires, 14 de septiembre (NA) – El mediocampista y capitán de Independiente, Iván Marcone, expresó su preocupación por la situación actual del club de Avellaneda, la cual calificó de "triste" y que se ha mantenido sin cambios durante los cuatro años que lleva en la institución.

En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, el futbolista de 36 años afirmó que no hay garantía de que un cambio en la dirigencia mejore la situación actual del club, dejando claro que los hinchas no son responsables de esta problemática.

Con un comienzo irregular en la temporada bajo la dirección del nuevo entrenador Jádson Viera, quien asumió el cargo desde Uruguay y enfrentó la salida de varios jugadores clave, el Rojo se encuentra en la zona de clasificación a los playoffs con 14 puntos.

En su rol de capitán y referente, Iván Marcone buscó señalar a los responsables políticos por la crisis institucional que afecta a la entidad desde hace tiempo. Según sus palabras, los jugadores están "luchando contra Independiente" y su actual situación política, donde predomina "el ego" por encima del bienestar del club.

"El que está afuera genera lío, es una situación triste para Independiente. ¿Quién te asegura que se va esta comisión y que con la que venga vaya a cambiar?" reclamó el mediocampista, recordando que su primer partido en el club tuvo que ser suspendido debido a disturbios previos a las elecciones.

Marcone también comentó que "el día que todos nos pongamos de acuerdo y nos unamos, con una energía positiva para tirar para adelante, van a empezar a cambiar las cosas". Reconoció que actualmente, la ambición política parece centrarse en acceder al poder, aunque quien asume la dirección del club enfrenta soledad y falta de apoyo, lo que lleva a un "caos" reiterado.