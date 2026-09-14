¿Cien años de errores? Revisan la enseñanza del efecto inductivo en química

Un grupo internacional de investigadores, liderado por Cardiff University y la University of Newcastle en Australia, cuestionó un concepto fundamental de la química que ha sido enseñado durante casi un siglo. Según su investigación, el efecto inductivo en moléculas neutras no se extiende más allá de un solo enlace químico, desafiando la idea tradicional de que su influencia se debilita gradualmente a través de tres o cuatro enlaces.

El efecto inductivo es una idea central en la química orgánica que describe cómo los átomos influyen en la distribución de electrones dentro de las moléculas. En un estudio publicado en el Journal of Chemical Education, los investigadores concluyeron que las descripciones en los libros de texto sobre este efecto han sido incorrectas durante casi un siglo. Este hallazgo podría facilitar la comprensión de la química orgánica y proporcionar una base más sólida para futuras investigaciones e innovaciones.

La investigación, que comenzó a influir en la educación química, llevó a dos juntas de exámenes de nivel A a revisar cómo enseñan el efecto inductivo, citando directamente este estudio como parte de la razón para hacerlo. Dr. Mark Elliott, autor principal del estudio, expresó: "El efecto inductivo es un concepto fundamental en el enlace químico, porque se utiliza para explicar cómo se distribuyen los electrones entre los átomos en las moléculas".

Durante décadas, los libros de texto de química orgánica han sostenido que la influencia de ciertos átomos puede viajar a través de varios enlaces dentro de una molécula. Sin embargo, los investigadores argumentan que su evidencia indica que el efecto inductivo no se comporta de esa manera. Dr. Elliott afirmó: "En nuestro último artículo, encontramos que el efecto inductivo en una molécula neutra no se extiende más allá de un enlace".

Este cambio de perspectiva podría ser crucial, ya que el efecto inductivo se utiliza comúnmente para explicar la estructura molecular y las reacciones químicas. Si su alcance ha sido malinterpretado, otras explicaciones basadas en el modelo tradicional también podrían necesitar ser reconsideradas. Los investigadores reunieron evidencia dispersa en la literatura científica y combinaron esos datos con su propio conjunto de datos coherentes para demostrar la generalidad de su enfoque.

El equipo espera que su propuesta de revisión del efecto inductivo ofrezca a los estudiantes una forma más coherente de comprender el enlace químico, mientras que brinda a los científicos una base conceptual más sólida para estudiar la estructura y reactividad molecular. Este trabajo, titulado "Rethinking the Nature and Extent of Inductive Effects in Organic Compounds", se publicó en el Journal of Chemical Education.