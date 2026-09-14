River Plate: Los suplentes vencieron a Estudiantes en un amistoso bajo la dirección de Ponzio

FOTO: Los jugadores suplentes de River le ganaron un amistoso ante Estudiantes de Buenos Aires.

Buenos Aires, 14 septiembre (NA) -- River Plate se impuso 1-0 ante Estudiantes de Buenos Aires en un amistoso organizado por el cuerpo técnico de Leonardo Ponzio, tras el emocionante triunfo ante Atlético Tucumán en la novena fecha del Torneo Clausura 2026.

El partido, que tuvo una duración de 45 minutos y se llevó a cabo en el River Camp, vio a los de Núñez conseguir una victoria ajustada gracias a un gol del delantero colombiano Rafael Santos Borré.

Luego de la renuncia de Eduardo Coudet, quien tuvo un inicio de semestre complicado, Ponzio asumió como nuevo entrenador y logró su tercera victoria en este ciclo, destacándose por el buen rendimiento y la actitud de su equipo, que se mostró decidido a buscar el triunfo, que llegó en los momentos finales con un tanto de Thiago Almada.

Además de los resultados positivos y el estilo de juego mostrado, Ponzio ha tomado decisiones que marcan su impronta como entrenador, como el amistoso mencionado, que se organiza para que los jugadores suplentes, independientemente de su participación en partidos oficiales, puedan adquirir más minutos de juego.

Los titulares que jugaron el fin de semana pasado solo realizaron entrenamiento regenerativo durante la mañana del lunes, mientras que los que no participaron en ese encuentro, junto a los que ingresaron desde el banco, disputaron el amistoso contra el equipo de la Primera Nacional.

El equipo que alineó Ponzio para enfrentar al "Pincha de Caseros" estuvo conformado por Ezequiel Centurión en el arco; Giovanni González, Tobías Ramírez, Lautaro Rivero y Francisco Ortega en defensa; en el mediocampo jugaron Juan Cruz Meza, Lucas Silva, Mauro Arambarri y Lautaro Pereyra; mientras que la delantera fue ocupada por Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán.